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疫情催生元宇宙大爆炸！「元宇宙辦公室」還能線上聚餐

▲▼銀行，電腦，密碼。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲元宇宙時代的到來，工作型態也跟著改變。（圖／翻攝自pakutaso.com）

生活中心／綜合報導

疫情催生元宇宙大爆炸！持續兩年的新冠肺炎疫情，讓小說或科幻電影中才看得見的虛擬世界和線上生活成為現實，雖然是迫於疫情的影響，不過人們面對這種生活，逐漸習以為常，在《2025元宇宙趨勢》一書中提到，隨著元宇宙時代的到來，改變工作型態的「元宇宙辦公室」也因此誕生。

▲《2025元宇宙趨勢》。（圖／采實文化提供）

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▲《2025元宇宙趨勢》。（圖／采實文化提供）

目前為止，常見居家辦公方式，多是在家中或安靜的空間內獨自工作，若需要團隊合作或召開業務會議時，再於約定的時間連上Zoom 或Microsoft Teams，在線上見面，由於是以視訊進行，在需要露臉的情況下，髮型和化妝就需要花點心思打理，還必須換上正式的服裝，而元宇宙的出現就像魔法棒，瞬間解決一切問題，所以許多企業和組織開始運用元宇宙。

各家企業的業務與競爭將在虛擬空間中進行。新冠肺炎的爆發，導致線下活動受到許多限制，於是許多企業和學校試圖透過元宇宙尋找解答。例如：韓國建國大學在虛擬空間中舉行校慶；順天鄉大學舉行新生入學典禮；NAVER 舉行新進員工辦公室巡禮；知名紅底鞋品牌Christian Louboutin 舉辦時裝秀。

這種變化不僅限於金融圈或新創公司等領域，而是鋪天蓋地發生在各個產業和領域。KB 國民銀行利用元宇宙平台Gather Town 開設「KB 金融城」；友利銀行運用元宇宙平台舉辦各種活動，促進員工之間的水平溝通；現代汽車舉辦Sonata 車款線上試乘會。

線上工作會議和過去面對面的會議流程沒有不同，從總部上半年決算會議和下半年業務策略建立開始，再到各部門會議、團體活動、晚餐聚餐，與會者可以自由進出虛擬空間，移動到休息室休息，也可以到戶外運動場閒逛，享受個人的時間。

若要舉辦線上聚餐，則是配合晚餐時間，在虛擬空間中的屋頂上進行三、四小時的活動，公司會提供購物禮券，讓參加者事先在家中備妥啤酒和炸雞等食物，員工們配合著畫面，一起享用各自準備的食物和飲料，暢快聊天。

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