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元宇宙社交「啫喱」超越微信登頂APP榜首　疑遭對手攻擊暫時下架

▲元宇宙社交軟體啫喱APP。（圖／翻攝啫喱APP）

▲元宇宙社交軟體啫喱APP。（圖／翻攝啫喱APP微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸一款被視為「元宇宙」社交軟體的APP啫喱自從11日推出後，迅速在蘋果AppStore大陸地區登上免費App排行榜第一位，這也是自2019年起，首個在大陸地區擠下微信APP成為榜首的軟體，引起外界關注。不過，該款軟體連日來被外界批評侵犯用戶隱私、卡頓、閃退等問題，該軟體官方決定緊急下架更新並對不實謠言採取法律行動。

▲元宇宙社交軟體啫喱APP。（圖／翻攝啫喱APP）

▲啫喱APP擠下微信，成為大陸地區免費軟體榜首。（圖／翻攝啫喱APP）

《瀟湘晨報》報導，啫喱App是一款虛擬形象的社交軟件（軟體），主打熟人社交。用戶可以進行AI捏臉及DIY形象，並基於地理位置進行互動。官方介紹稱，啫喱App用戶只允許發布當天照片的Plog記錄生活，沒有分組，沒有屏蔽，沒有三天可見，做最真實的自己。同時，只允許邀請50個親密好友，重構最親密的線上空間。

不過，就在啫喱APP登頂大陸地區APP榜首當天，啫喱官方微博便刊出一篇闢謠聲明。聲明指，近日網傳消息稱，「啫喱App存在使用用戶微信號、QQ號等隱私信息」。此類消息隨後在多個平台傳播、發酵、引發用戶擔憂。

公司表示，經覈實，啫喱App及相關服務並未獲取用戶微信號、QQ號等未經用戶授權的隱私信息，網傳消息不屬實。此次事件是競爭對手針對啫喱App有組織、有計劃的誹謗。公司已收集相關證據並報警。

▲元宇宙社交軟體啫喱APP。（圖／翻攝啫喱APP）

▲進入啫喱APP後要先進行「捏臉」的虛擬形象設定。（圖／翻攝瀟湘晨報）

啫喱官方也在昨（13）日晚間發出「給用戶的一封信」，信中表示，最近幾天啫喱App遭遇了連續的、有組織的攻擊，在各大平台被惡意造謠。公司堅決捍衛自己的聲譽，已果斷採取法律行動。另外，啫喱App由於卡頓問題一直沒有解決，延遲、閃退、無法進入等諸多問題確實存在，公司選擇在大規模升級系統期間，主動從應用商店下架，暫停新用戶進入，專注於提升現有用戶體驗。

啫喱App社交軟體推出後爆紅，外界分析是和「元宇宙」的未來趨勢有關。和其他社交軟體不同的是，在啫喱中進行互動的人物並非好友頭像，而是可活動的虛擬形象，不僅如此，用戶可以在大廳用表情符號表達自己的狀態，並且支持共享定位等。

▲元宇宙社交軟體啫喱APP。（圖／翻攝啫喱APP）

▲不少玩家已進入啫喱APP的元宇宙社交世界。（圖／翻攝微博）

有玩家實測發現，打開啫喱App後，要先進行「捏臉」，創作屬於自己的人物形象，隨後便可進入社交環節，選擇「狀態」並添加好友。所有設定完成後，主頁會以虛擬3D的形象來顯示好友們當前狀態，譬如有人正在「搬磚」，有人在人軟體中進行繞圈「運動」等。

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關鍵字：

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