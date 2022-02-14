《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

▲天母名店金蓬萊的烏魚子炒飯因放置隔夜也不影響其口味網友一致好評推薦（圖／金蓬萊提供，下同）

文／有無外送

說到天母的台菜餐廳，就絕對不得不提在天母已經有30年歷史的金蓬萊遵古台菜餐廳，從2018到2021都是米其林常勝軍的他們，連獲四屆米其林一星，成為天母的驕傲。

而說到金蓬萊的起源，就需要追朔到半世紀前的台北，由陳良枝先生開設的北投酒家菜「蓬萊食堂」。最早受聘於日本人所開設料亭，光復後開設蓬萊食堂，憑藉著用料實在、口味獨樹一幟以及經驗火候俱足，深受饕客喜愛，也在北投奠定了地位。陳良枝先生的長子陳芳宗，從最初的北投舊址搬到天母地區，還是秉持著父親的口味與每一份料理的細節，創立了「金蓬萊台菜」，從選料、處理、烹調等都親力親為，完整保留父親的堅持與手路，絕對的忠於原味，也博得老客人的肯定與支持。由第三代老闆陳博璿接手後，承襲古早味並借鏡各國料理改良新口味，不僅擦亮酒家菜招牌，更用老味道爆發出新經典。想一品佳餚的饕客們在家動動手指，即可品嚐米其林大廚手藝，甚至成為台菜界的指標餐廳而且揚名國際。

對陳老闆來說，餐點不單單是擺盤或提供網美打卡的道具，而是每道料理都要有靈魂和美味。在廚房裡選用著那些五花八門的傳統調味料，在他的妙手之下，就像變魔法般，可以變化出各種不同的味道，也因為這樣的堅持，「招牌菜的味道一定不會跑掉」。過去只有政商名流上北投應酬，才能在宴席上品嘗到的特色酒家菜，如今許多家庭一吃三代，逢年過節更少不了金蓬萊的佛跳牆跟各項年菜。

▲蓬萊排骨酥絕對是店內經典招牌必點菜品，外酥內嫩口感讓人一吃就上癮。

店內招牌名菜首推堅持選用台灣豬做出的《蓬萊排骨酥》，是用油脂豐富度較高的豬腩排，支支連骨帶肉的肋排，肉質厚脂肪多，並帶有特殊香氣，經油醃漬入味再下鍋油炸，外皮炸的酥脆封住了肉的油脂，吃起來鮮嫩多汁，最重要的是吃起來一點都不油膩，盤子也不見油漬，完全是師傅的真功夫。據說如果沒點過排骨酥就等於沒去過金蓬萊，有機會去嚐鮮的大家記得一定要點來品嚐看看喔～

▲逢年過節必備的佛跳牆。

由芋頭、排骨、栗子、魚皮等十餘種美味食材組成的《佛跳牆》，從祖父傳承下來的味道，至今擺上桌依然讓宴會主人面子十足。從挑栗子、活水發魚皮、炸排骨酥、蒸芋頭等，都堅持古法做工，逐項細心處理，以特製雞汁高湯蒸煮甘醇不膩，食材互補不搶戲，口感有著多種層次，非常豐富，與其他台式佛跳牆相比，他們家的差別就是嚴謹的把甜度和鮮味都控制得非常好，讓男女老少品嚐都非常適合，也是所有媒體名人最推薦的招牌菜，在年節期間總是一甕難求，是預約最受歡迎的料理。



《土魠魚米粉鍋》是老闆在外面吃過類似的料理後，回店裡重新研發的菜色，加入厚實甜嫩的土魠魚、芋頭、魷魚、細米粉等食材，運用大量的蛋酥使湯頭更鮮美，吃起來彈牙又順口。

▲吃起來彈牙又順口的土魠魚米粉鍋。

而《烏魚子炒飯》之所以能歷久不衰的原因，歸功於那金黃的炒飯粒粒分明、圓潤油量與烏魚子的香氣交互搭配，每口都融入鹹香顆粒，開大火拌炒至米飯透出金黃色澤，入口能感受到鮮味衝擊你的味蕾，且切丁的烏魚子軟滑而有嚼勁，最後鋪排於炒飯上頭，好吃又好看，許多網友聲稱將其放置隔夜再回熱依舊不影響其口感，每一口都能吃出那份用心，喜歡吃炒飯的大家絕對不能錯過！



為了讓還在努力防疫的大家在家也能吃到米其林等級的美食，金蓬萊在開放內用重新開業後，仍大力向新客老友推薦餐點外送服務。店家表示：「我們依舊秉持抗疫精神，基本入店實名制與酒精消毒工作仍全面落實，不容馬虎。同時我們也鼓勵在家防疫的民眾們，多使用外送訂餐服務。當然若能提前一天預訂餐點，是再好不過。」而顧客的持續回購，必定是餐點在經過平台外送後，仍能在品嚐的同時憶起在店內享用的口感體驗，這需要在地的外送團隊有效率的配合，才能完整感受出主廚對料理的堅持。

天母在地的〈有無外送〉是點用金蓬萊餐點最方便的平台，為使更多民眾不出門，依舊享用美味餐點，特推出平台新用戶滿800折400優惠專供給垂涎金蓬萊美味的老饕們。有無老用戶訂餐時輸入：【DFREE】，則有滿千免運優惠，詳情優惠活動可至有無外送平台查詢。