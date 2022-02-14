　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

▲▼《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子。（圖／業者提供）

▲天母名店金蓬萊的烏魚子炒飯因放置隔夜也不影響其口味網友一致好評推薦（圖／金蓬萊提供，下同）

文／有無外送

說到天母的台菜餐廳，就絕對不得不提在天母已經有30年歷史的金蓬萊遵古台菜餐廳，從2018到2021都是米其林常勝軍的他們，連獲四屆米其林一星，成為天母的驕傲。

而說到金蓬萊的起源，就需要追朔到半世紀前的台北，由陳良枝先生開設的北投酒家菜「蓬萊食堂」。最早受聘於日本人所開設料亭，光復後開設蓬萊食堂，憑藉著用料實在、口味獨樹一幟以及經驗火候俱足，深受饕客喜愛，也在北投奠定了地位。陳良枝先生的長子陳芳宗，從最初的北投舊址搬到天母地區，還是秉持著父親的口味與每一份料理的細節，創立了「金蓬萊台菜」，從選料、處理、烹調等都親力親為，完整保留父親的堅持與手路，絕對的忠於原味，也博得老客人的肯定與支持。由第三代老闆陳博璿接手後，承襲古早味並借鏡各國料理改良新口味，不僅擦亮酒家菜招牌，更用老味道爆發出新經典。想一品佳餚的饕客們在家動動手指，即可品嚐米其林大廚手藝，甚至成為台菜界的指標餐廳而且揚名國際。

對陳老闆來說，餐點不單單是擺盤或提供網美打卡的道具，而是每道料理都要有靈魂和美味。在廚房裡選用著那些五花八門的傳統調味料，在他的妙手之下，就像變魔法般，可以變化出各種不同的味道，也因為這樣的堅持，「招牌菜的味道一定不會跑掉」。過去只有政商名流上北投應酬，才能在宴席上品嘗到的特色酒家菜，如今許多家庭一吃三代，逢年過節更少不了金蓬萊的佛跳牆跟各項年菜。

▲▼《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子。（圖／業者提供）

▲蓬萊排骨酥絕對是店內經典招牌必點菜品，外酥內嫩口感讓人一吃就上癮。

店內招牌名菜首推堅持選用台灣豬做出的《蓬萊排骨酥》，是用油脂豐富度較高的豬腩排，支支連骨帶肉的肋排，肉質厚脂肪多，並帶有特殊香氣，經油醃漬入味再下鍋油炸，外皮炸的酥脆封住了肉的油脂，吃起來鮮嫩多汁，最重要的是吃起來一點都不油膩，盤子也不見油漬，完全是師傅的真功夫。據說如果沒點過排骨酥就等於沒去過金蓬萊，有機會去嚐鮮的大家記得一定要點來品嚐看看喔～

▲▼《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子。（圖／業者提供）

▲逢年過節必備的佛跳牆。

由芋頭、排骨、栗子、魚皮等十餘種美味食材組成的《佛跳牆》，從祖父傳承下來的味道，至今擺上桌依然讓宴會主人面子十足。從挑栗子、活水發魚皮、炸排骨酥、蒸芋頭等，都堅持古法做工，逐項細心處理，以特製雞汁高湯蒸煮甘醇不膩，食材互補不搶戲，口感有著多種層次，非常豐富，與其他台式佛跳牆相比，他們家的差別就是嚴謹的把甜度和鮮味都控制得非常好，讓男女老少品嚐都非常適合，也是所有媒體名人最推薦的招牌菜，在年節期間總是一甕難求，是預約最受歡迎的料理。

《土魠魚米粉鍋》是老闆在外面吃過類似的料理後，回店裡重新研發的菜色，加入厚實甜嫩的土魠魚、芋頭、魷魚、細米粉等食材，運用大量的蛋酥使湯頭更鮮美，吃起來彈牙又順口。

▲▼《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子。（圖／業者提供）

▲吃起來彈牙又順口的土魠魚米粉鍋。

而《烏魚子炒飯》之所以能歷久不衰的原因，歸功於那金黃的炒飯粒粒分明、圓潤油量與烏魚子的香氣交互搭配，每口都融入鹹香顆粒，開大火拌炒至米飯透出金黃色澤，入口能感受到鮮味衝擊你的味蕾，且切丁的烏魚子軟滑而有嚼勁，最後鋪排於炒飯上頭，好吃又好看，許多網友聲稱將其放置隔夜再回熱依舊不影響其口感，每一口都能吃出那份用心，喜歡吃炒飯的大家絕對不能錯過！

為了讓還在努力防疫的大家在家也能吃到米其林等級的美食，金蓬萊在開放內用重新開業後，仍大力向新客老友推薦餐點外送服務。店家表示：「我們依舊秉持抗疫精神，基本入店實名制與酒精消毒工作仍全面落實，不容馬虎。同時我們也鼓勵在家防疫的民眾們，多使用外送訂餐服務。當然若能提前一天預訂餐點，是再好不過。」而顧客的持續回購，必定是餐點在經過平台外送後，仍能在品嚐的同時憶起在店內享用的口感體驗，這需要在地的外送團隊有效率的配合，才能完整感受出主廚對料理的堅持。

天母在地的〈有無外送〉是點用金蓬萊餐點最方便的平台，為使更多民眾不出門，依舊享用美味餐點，特推出平台新用戶滿800折400優惠專供給垂涎金蓬萊美味的老饕們。有無老用戶訂餐時輸入：【DFREE】，則有滿千免運優惠，詳情優惠活動可至有無外送平台查詢。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
快訊／高雄疫情有變化！知名餐廳有足跡　急停業2天
全家物流卡逾7天貨還沒到！　業者回應了
快訊／國3北上火燒車！　3人驚險跳車
快訊／新店某大樓「4F火警」！　1人昏迷搶救中
快訊／蘇貞昌同意放寬「居檢、商務人士入境規範」
200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身
情人節激情「保險套6迷思」先看！　做錯一個提早當爸媽
快訊／馮世寬出院了！　曝蔡英文每天暖舉
袁詠儀瘋買名牌包「網估逾7500萬」！　張智霖驚吐瀕臨破產辛
情人節最甜！蔣萬安找老婆再拍一次婚紗　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身　3姊弟每年都買

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包

【廣編】利百代文具解鎖新功能！不只視覺享受　同時擁有味覺感動

美式買1送1、芋頭QQ牛奶半價喝！2大超商「情人節優惠」快把握

石墨烯懶人塑崩褲太「俗」恐有詐！勿貪小便宜　入手網路假貨

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身　3姊弟每年都買

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包

【廣編】利百代文具解鎖新功能！不只視覺享受　同時擁有味覺感動

美式買1送1、芋頭QQ牛奶半價喝！2大超商「情人節優惠」快把握

石墨烯懶人塑崩褲太「俗」恐有詐！勿貪小便宜　入手網路假貨

緯創啟用Ansys模擬軟體　加速5G天線驗證、開發

美國稱俄羅斯16日入侵　烏克蘭總統向美要證據

南投燈會無人機秀愛心手勢慶情人節　竹山女婿陳雷周日壓軸演唱

烏俄關係劍拔弩張！2014年馬航遭擊百人殞命　國籍航空先行改道

士林夜市人潮重返巔峰！北市查核130攤商　「5家沒標價格」遭勸導改善

快訊／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　急停業2天清消

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

APRIL解散采媛宣布離開公司！解釋無霸凌「日期卻記錯」網友打臉

騎買菜車上武嶺！她1舉動逗女兒魔性笑　「下秒GG了」網笑歪

消費熱門新聞

超商美式買1送1、芋頭牛奶半價喝

買200元福袋中369萬保時捷！幸運得主現身

網購族注意！有超商店到店取貨延遲3～7天

網驚呼：用左岸開工也太討喜！

情人節超商「3大咖啡飲品」買1送1

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

5大速食店「最新優惠」懶人包

《吃在天母》金蓬萊米其林三連霸

《吃在天母》洪樓小館平價美食

石墨烯懶人塑崩褲太「俗」恐有詐

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

全聯5折來了！年度百大商品快囤貨

利百代文具新功能擁視覺味覺享受

六月看不出已經45歲！

更多熱門

相關新聞

《吃在天母》洪樓小館平價美食

《吃在天母》洪樓小館平價美食

靠著天母老饕們的口耳相傳，洪樓小館從巷弄美食，化身成鄰近百貨公司的美食餐廳之一，主打各式台式料理、中式點心、港式煲仔，菜色選擇多元，每一道餐點的份量都不算太少，三五好友一同前往可以享受更多樣化的菜色。同時洪樓小館的平價也絕對會打破你對於天母高物價的刻板印象！

天母異國料理首選義大利餐廳

天母異國料理首選義大利餐廳

天母高質感零負評歐義料理

天母高質感零負評歐義料理

不用出國也能吃到墨西哥道地美味

不用出國也能吃到墨西哥道地美味

飄香三十餘載　無法忘懷台灣味

飄香三十餘載　無法忘懷台灣味

關鍵字：

有無外送吃在天母金蓬萊

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

滴妹難得解放東西半球！

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

淨山丟棄歷史酒瓶挨轟！YouTuber道歉：影片已下架

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面