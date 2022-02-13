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新店碧潭鬱金香浪漫豔麗綻放　打造歐風繽紛花海喜迎佳節

▲新店碧潭鬱金香浪漫豔麗綻放 打造歐風繽紛花海喜迎佳節。（圖／新北市景觀處提供）

▲新店碧潭鬱金香浪漫豔麗綻放，打造歐風繽紛花海喜迎佳節。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新店碧潭山水相依，是踏青約會的好去處。今年春節連假後適逢情人節，新北市政府於水岸步道旁，以歐風洋溢的鬱金香為主角打造繽紛花海，為溪畔風光添上浪漫新裝，讓大家不必出國，便可沉浸異國風情。

景觀處表示，碧潭鄰近捷運站，擁有便捷的交通，是繁忙都市生活中的自然綠洲，吸引諸多觀光人潮；此外，緊鄰水岸的步道、商店街及文藝氛圍，更讓人宛如置身巴黎左岸。因此，在充滿愛與喜悅的情人節及元宵佳節之際，新北市景觀處特地以喜興溫暖的紅黃兩色為主。

▲新店碧潭鬱金香浪漫豔麗綻放 打造歐風繽紛花海喜迎佳節。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市景觀處在碧潭水岸旁以帶狀種植約5000株鬱金香。

景觀處說，沿著水岸步道與商家，種植約五千株「歐洲魔幻之花」鬱金香，輔以海棠、石竹等絢麗季節花卉相襯，以深淺交錯的桃紅、深紅、橘黃堆疊出幸福的氛圍，為碧潭添上歐洲花園之感，也希望能讓民眾重溫春節年假、寒假期待出國旅遊的回憶，來一趟歡樂歐風的家族之旅，或甜蜜的歐式情人節。

景觀處貼心提醒，本土新冠肺炎疫情尚未趨緩，請大家暢遊歐風碧潭時，務必遵守防疫相關規定，落實戴口罩、維持社交距離等措施，也請多洗手，做好自我管理，享受健康又美好的佳節時分。

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