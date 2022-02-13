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新北動保處攜手板橋接雲寺　領養毛寶貝免費點寵物光明燈

▲新北動保處攜手板橋接雲寺 領養毛寶貝免費點寵物光明燈。（圖／新北市動保處提供）

▲新北動保處攜手板橋接雲寺，領養毛寶貝免費點寵物光明燈。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

元宵節象徵春節尾聲，新北市政府動保處今年特地與板橋接雲寺合作，在13日於寺廟廟埕舉辦全國首創之「元宵迎虎爺，毛寶貝點燈保平安」認養活動，在元宵節前夕號召信眾為毛寶貝點光明燈祈福，現場還有許多民眾帶著自家毛寶貝前來鑽平安橋，在虎年年節為寵物集得滿滿祝福及喜氣。

板橋接雲寺為板橋四大古廟之首，主祀觀音佛祖，創建之初乃為迎接清代中和慈雲巖香火，故名為「接雲寺」，建廟百年之久，平時香火鼎盛。今年元宵節前夕，動保處特別舉辦為寵物祈福認養活動，板橋接雲寺免費提供20盞寵物光明燈給予毛寶貝。現場認養出去犬貓，飼主可以免費為毛寶貝點光明燈，許多民眾帶著自家毛寶貝前來注射狂犬病疫苗及植入晶片寵物登記，現場熱鬧滾滾，人潮相當多。

▲新北動保處攜手板橋接雲寺 領養毛寶貝免費點寵物光明燈。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾帶著自家毛寶貝鑽平安橋。

另外，民政局也提供百份新北金虎爺小提燈給參與活動的小朋友，提金虎爺小提燈牽著毛寶貝一同點亮寵物光明燈，為虎年祈來福氣迎好年，藉由接雲寺鎮殿觀世音菩薩的慈悲以及定光古佛收猛虎造福於民加持下，在這次認養活動中為毛寶貝找到圓滿新家。

另外，動保處更加碼在臉書留言抽平安禮，得獎飼主可為家中寵物點上光明燈，民眾在「接雲寺元宵迎虎爺，毛寶貝點燈保平安」在「新北市政府動物保護防疫處」貼文，上傳毛寶貝照片及標註2位朋友即可獲抽獎資格，活動至2月14日中午12點截止，並於下午5點公佈得獎名單。

動保處長楊淑芳表示，新北長期積極推廣犬貓認養，並推出「犬貓回春雙響炮方案」，希望藉由更多方式及管道讓動物之家的犬貓不長住收容所，為犬貓尋找溫暖的家庭，這次活動更結合宗教慈悲心精神及節日喜慶，別具新意及創意，打造新北成為具有地方人文特色之友善動物城市。

楊淑芳強調「出門遛狗要繫牽繩」，未來自治條例公布施行後，未繫繩遛狗者將裁罰3000元至1萬5000元，請民眾愛牠就繫緊牠。

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