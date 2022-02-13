剛過完火辣情人夜…女友笑喊「你要當爸了」　他揭1真相頭頂綠爆

▲女友告知懷孕，讓他確定自己被綠了。非當事人。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

明天（14）就是情人節，不過並非所有情侶都過得很開心，一名男子目前正陷入崩潰！他透露，與女友交往半年多，兩人提早過了情人節，昨晚共度激情的難忘夜晚，沒想到完事後女友突然說了一句「之後一陣子不能這麼狂野了，因為你要當爸爸了」，他聽到這句頓時晴天霹靂，確定女友已經讓他戴了綠帽。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，他今年32歲、女友30歲，兩人至今交往半年多，平時性行為有做防疫措施。由於情人節將至，原PO和女友昨天提早慶祝，晚上女友還特地準備「戰袍」吸引他，共度浪漫狂野的情人夜。

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▲結紮多年，女友卻說懷孕了。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



本來是個完美的一天，不過女友躺在原PO胸膛時，突然說了一句「你要當爸爸了」，原PO一聽腦袋瞬間空白，匆匆載女友回家，當晚徹夜失眠，因為「我念大學時，不小心讓當時的女朋友懷孕，付出不小代價，所以當時就去結紮了」，與女友交往時間不長所以沒提到，萬萬沒料到女友會懷孕，對方肚子裡的小孩明顯不是他的，這打擊讓原PO世界頓時天崩地裂。

網友紛紛同情，「結紮不等於永遠不會懷孕，相信彼此吧」、「跟他講你已經結紮了，如果真要生下來可以，可是會去驗是不是自己的，看他要不要冒這個險」、「大學的你，那麼早就決定結紮不當爸爸了？我是不信啦」、「你是過愚人節吧」、「未婚結紮，九成五以上醫生都不會願意承作。你可以說看看你去哪裡結紮的嗎？」