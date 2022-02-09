　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年聚餐遭嗆：年輕人不積極結婚生子很沒責任感！　網推1招反擊

▲看電視，有線電視，女性，孤單，單身。（圖／視覺中國）

▲你是躺平族嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李芷萱／綜合報導

低薪資、高房價讓不少年輕人都決定躺平，甚至不敢結婚、懷孕。一名網友透露，過年和親戚吃飯聊天，沒想到親戚竟說，「年輕人都沒企圖心上進心」、「一堆年輕人三十了還沒找對象，對未來一點都沒有責任感。」貼文引起不少網友討論，「自己的人生過好就是負責任了」、「躺平舒服啊」，還有人推薦原PO開大絕，「未來幾年你耳根子就會安靜許多」。

原PO在PTT指出，過年和年長的親戚吃飯聊天時，對方以自身為例說，當年為了結婚，認真參加國考、積極相親買房，不到五十歲，他的兩個小孩就已經唸完大學，「哪像現在一堆年輕人三十了還沒找對象」，沒有企圖心和上進心，也對未來很沒有責任感，讓原PO忍不住在文中問，「年輕人不積極買房結婚生小孩很沒責任嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此大批網友認為，「時空背景完全不同好嗎」、「炒房+少子化兩個議題一次滿足」、「隨便聽聽，不然出錢出力幫忙養r」、「房價漲得比薪水快買三小」、「 現在生養小孩的成本高，生活開支也大過以前，買東西都變貴了何況是養小孩」、「自己的人生過好就是負責任了，生小孩出來受苦是造孽。」

也有網友建議原PO可以「開大絕」，表示身邊有個親戚雖然很努力，但始終沒有「好消息」，每年過年都被問「什麼時候要生、要早點生不然很辛苦」，最後夫妻倆直接崩潰開嗆，「被問到你什麼時候結婚、生小孩啊？就回『買不起房子，結什麼婚、生什麼小孩啊？你幫我出頭期款啊！』」，依照親戚們那個年代的傳統觀念，沒買房別結婚，未來幾年耳根子應該會清淨不少。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好
女童過斑馬線遭撞飛　搶救19天不治！無照瓦斯工下場曝
熊熊過年後胖2kg！秒衝健身房「挖空穿搭洩G彈」網看暈
「房子市值368萬元」房東年收18萬　他一算嘆：一堆阿呆
第22期預約破百萬！青壯年開搶「莫德納剩不到13萬劑」
再濕冷1天回暖！周末「鋒面＋冷空氣夾擊」全台迎雨降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座面對脆弱大不同！受傷的天蠍只對伴侶袒露、雙魚則把它當武器？

不信買不到蛋！他到柑仔店橫掃「240顆雞蛋」　網怒：就是有這種人

過年聚餐遭嗆：年輕人不積極結婚生子很沒責任感！　網推1招反擊

女見面前討包包！純情男「噴完1260元」她秒消失　網看對話反酸

第22期預約破百萬！青壯年下午開搶「莫德納剩不到13萬劑」

LINE爽收千元紅包？點入竟進「未認證群組」　她列3疑點：小心詐騙

再濕冷1天就回暖！周末「鋒面＋冷空氣夾擊」全台迎雨又降溫

甜到爆炸！12星座愛到「濃情密意」給你「專屬暱稱」

湯頭最好喝的泡麵？驚爆1黑馬「近2年才出」網讚：目前心頭好

石二鍋內行點法曝光！　老饕激推「必點1湯底」：萬年不變

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

12星座面對脆弱大不同！受傷的天蠍只對伴侶袒露、雙魚則把它當武器？

不信買不到蛋！他到柑仔店橫掃「240顆雞蛋」　網怒：就是有這種人

過年聚餐遭嗆：年輕人不積極結婚生子很沒責任感！　網推1招反擊

女見面前討包包！純情男「噴完1260元」她秒消失　網看對話反酸

第22期預約破百萬！青壯年下午開搶「莫德納剩不到13萬劑」

LINE爽收千元紅包？點入竟進「未認證群組」　她列3疑點：小心詐騙

再濕冷1天就回暖！周末「鋒面＋冷空氣夾擊」全台迎雨又降溫

甜到爆炸！12星座愛到「濃情密意」給你「專屬暱稱」

湯頭最好喝的泡麵？驚爆1黑馬「近2年才出」網讚：目前心頭好

石二鍋內行點法曝光！　老饕激推「必點1湯底」：萬年不變

明金成、小鬼「生前約定」成遺憾！　他哽咽不捨1年後同原因辭世

朱立倫提修法擋福食進校園　林楚茵：沒邏輯笑死倫

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪…回應道歉了

佳世達1月營收205億元、年增17%　創同期新高

小宇認有「自閉體質」愛躲起來　開工猛騎30公里：腿不是自己的

臺高檢署《尋找正義》微電影　彰顯檢察官公益代表人形象

8歲男童在圖書館偷塞自製書　意外成熱門借閱...館方：求續集

3月到太魯閣玩注意！最美峽谷吊橋「山月吊橋」暫時封閉1個月

智原、怡利電等個股　遭列當沖警示

大阪環球影城「飛天翼龍」開一半急停！　30人卡15m高空驚魂50分鐘

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

6萬張「888元農遊券」2／23最後送！

台灣疫情「1現象太特殊」專家憂心！急籲快釐清2件事

每天幫婆婆洗澡煮飯！周末回娘家「婆家4人找她算帳」

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

高雄+4「感染源不明」最新足跡公布

即／高雄+0疫情生變？今傳有學童確診

快訊／苗栗兄弟過年赴桃確診　學校、住家急清消

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

9樓阿姨又被打？　「幸福的吶喊」擾鄰被公告

高市確診情侶春節屏東遊　將擴大疫調

遠百竹北拆掉停車場　業者回應了

更多熱門

相關新聞

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

領完年終後，往往會出現一波離職潮，就有一名網友發文表示，日前老闆因不滿下屬領完年終就閃人，所以開嗆台人沒忠誠度。對此，底下網友紛紛點出關鍵原因，直呼「薪水比照再說啊」、「薪水、福利先給夠再X北」、「忠誠度低怎麼不給高薪綁人」。

NET怎麼存活的？　網揭2關鍵淚推

NET怎麼存活的？　網揭2關鍵淚推

穿爆乳裝「胸部會痛嗎？」　她神照解惑...車頭燈炸裂

穿爆乳裝「胸部會痛嗎？」　她神照解惑...車頭燈炸裂

「房市值368萬」房東年收18萬　他嘆：一堆阿呆

「房市值368萬」房東年收18萬　他嘆：一堆阿呆

同事一離職就封鎖他！全場反應超一致

同事一離職就封鎖他！全場反應超一致

關鍵字：

結婚懷孕生小孩買房躺平族PTT

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

明金成27年前鬼門關搶回一命！

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面