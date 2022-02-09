過年聚餐遭嗆：年輕人不積極結婚生子很沒責任感！　網推1招反擊

▲你是躺平族嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李芷萱／綜合報導

低薪資、高房價讓不少年輕人都決定躺平，甚至不敢結婚、懷孕。一名網友透露，過年和親戚吃飯聊天，沒想到親戚竟說，「年輕人都沒企圖心上進心」、「一堆年輕人三十了還沒找對象，對未來一點都沒有責任感。」貼文引起不少網友討論，「自己的人生過好就是負責任了」、「躺平舒服啊」，還有人推薦原PO開大絕，「未來幾年你耳根子就會安靜許多」。

原PO在PTT指出，過年和年長的親戚吃飯聊天時，對方以自身為例說，當年為了結婚，認真參加國考、積極相親買房，不到五十歲，他的兩個小孩就已經唸完大學，「哪像現在一堆年輕人三十了還沒找對象」，沒有企圖心和上進心，也對未來很沒有責任感，讓原PO忍不住在文中問，「年輕人不積極買房結婚生小孩很沒責任嗎？」

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對此大批網友認為，「時空背景完全不同好嗎」、「炒房+少子化兩個議題一次滿足」、「隨便聽聽，不然出錢出力幫忙養r」、「房價漲得比薪水快買三小」、「 現在生養小孩的成本高，生活開支也大過以前，買東西都變貴了何況是養小孩」、「自己的人生過好就是負責任了，生小孩出來受苦是造孽。」

也有網友建議原PO可以「開大絕」，表示身邊有個親戚雖然很努力，但始終沒有「好消息」，每年過年都被問「什麼時候要生、要早點生不然很辛苦」，最後夫妻倆直接崩潰開嗆，「被問到你什麼時候結婚、生小孩啊？就回『買不起房子，結什麼婚、生什麼小孩啊？你幫我出頭期款啊！』」，依照親戚們那個年代的傳統觀念，沒買房別結婚，未來幾年耳根子應該會清淨不少。