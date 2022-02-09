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人夫驚覺2歲女「根本不像他」！一驗DNA瞬間綠炸　花心妻下場慘了

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲一名男子發現女兒「長得不像他」，驗DNA後發現崩潰真相。（圖／示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

苗栗張姓男子在2017年間與越南籍阮姓女子結婚，並在2018年間生下女兒，然而，到了女兒2歲時，他卻發現女兒的五官特徵和自己越長越不像，於是就進行DNA鑑定，結果這才驚訝發現，自己根本不是女兒的父親，氣得向妻子提告，總計求償100萬元。苗栗地院法官審理後，判阮女應賠償10萬元較為適當。

根據判決書，張男表示，自己和阮女是在2017年間於越南完婚，結果妻子在結婚不久就和另一名男子發生性關係而懷孕 ，而他就在不知情的情況下，於同年底回台辦理結婚戶籍登記，並在2018年迎來女兒誕生，直到2020年進行親子鑑定後，才確定孩子與自己沒有血緣關係，氣得一狀告上法院，並對妻子提告求償100萬元。

▲▼幼兒,女童,寶寶。（圖／免費圖庫pixabay）

▲直到女兒2歲時，男子才發現他們並無血緣關係。（示意圖／免費圖庫pixabay）

對於上述指控，阮女經過合法通知皆未到場，也沒有提出任何聲明反駁。對此，苗栗地院法官認為，張男聲稱阮女懷上第一胎時，他人還在台灣，2人根本不可能發生性行為，而依據醫院的產檢資料進行推測，阮女抵台第5天就到醫院接受產檢，張男應該也是在人抵台前就知道妻子懷孕，之所以會發現被戴綠帽，是女兒長大之後五官特徵有異才起疑。

法官最終判阮女得賠償張男10萬元，全案仍可上訴。據了解，2人已在2020年6月離婚，至於女兒的生父為何人？阮女至今仍不願透露。

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