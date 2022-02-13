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台南新增2例COVID-19本土個案　黃偉哲籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市13日新增2名COVID-19本土個案，分別為案19655及19656，兩案因與12日公布之19599診所足跡重疊而被匡列，經採檢後確診，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲表示，13日台南市有兩例新增確診案例，有兩個特色，第一他是CT值相當高，應該屬於感染初期，感染初期病毒量還不多，CT值很高，等到病毒量一直複製變多後，CT值就會降低，就具有傳播力，具有傳染給其他人的能力。目前為止他們這兩例都是CT值接近40以上，CT值接近40的狀況下，基本上是沒有感染力的，應該是30以上就沒有感染力了。但市府料敵從寬、禦敵從嚴，積極匡列相關人員並進行清消，請市民朋友毋須過度恐慌，但仍請對疫情保持戒慎小心，也請有足跡重疊的民眾至衛生所領取居家快篩，確保身體健康。

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，案19655與19656均為無症狀個案、已接種2劑COVID-19疫苗，因2月8日分別與案19599診所足跡重疊而被匡列為相關接觸者進行採檢，2月12日確診，二人無親友關係。

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案19655為安南區30多歲女性，Ct值為39.8，2月8日至11日曾到過小北百貨台南安中店、安南區百達麵包坊、俗俗的賣生鮮超市文賢店、7-11集福門市、文賢路羊記羊肉，本案計匡列22人。

案19656為安南區40多歲男性，Ct值38，2月8日至11日曾到過7-11安富門市、南市區漁會安平漁鋪、北區萬伯鹹粥及安南區大牛牛肉湯，本案合計匡列25人。2名個案相關涉足場域皆已完成清消，目前大部分匡列人員篩檢結果皆為陰性，並持續篩檢中。

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另12日公布之個案19599及19600新增2月11日上午約11時40分於新營太子宮足跡，請足跡重疊的市民，13日下午3時至5時30分、14日上午9時至11時至新營區衛生所領取居家快篩並落實自我健康監測，篩檢結果若呈現陽性，請撥打防疫專線06-2880180或1922，如有身體不適情形請做好防疫措施並儘速就醫。

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於推動實聯制部分，黃偉哲表示，市府一定嚴格執行，2022年從1月迄今已有檢舉錄案29件，經市府逐步覈實確認違規情形，已有2件開罰，Omicron的傳染力非常強，實聯制有其必要，請市民務必遵守。

▲台南市13日新增2名COVID-19本土個案，市長黃偉哲呼籲足跡重疊者至衛生所領取居家快篩，並儘速完成疫苗接種，保障彼此健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲足跡.衛生所居家快篩防疫疫情

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