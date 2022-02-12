愛上媽媽男友　妹子羞曝「像猛獸衝進房佔有我」：會成全我們嗎？

▲男友叔叔都會趁媽媽不在家時，衝進她房間。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名20歲的女網友表示，爸爸在她5歲時意外過世，媽媽最近交了男友，由於工作繁忙，因此託男友叔叔照顧她的生活起居，兩人朝夕相處漸漸萌生愛意，甚至還發生關係，每次只要媽媽出門，叔叔就會像猛獸一樣衝進她的房間，不過她也擔心，「媽媽知道了，會成全我們吧？畢竟媽媽這麼愛我」，貼文掀起討論。

女網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，媽媽在18歲時生下她，從小到大都跟外公、外婆一起生活，直到國中畢業能夠獨立，才搬去跟媽媽一起住，「媽媽為了我努力工作打拼，從來沒有怨言，我能懂她內心深處一定很寂寞」，前年陪媽媽聚會，一起認識了媽媽現在的男友，男友叔叔比媽媽小5歲。

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去年疫情爆發時媽媽暫停工作，叔叔常常會到家裡過夜，「那時覺得他很照顧我，我們就像一家人一樣和諧」。解封後媽媽開始工作，沒有多餘的時間照顧原PO，於是請男友叔叔幫忙照顧，原PO就跟著男友叔叔跑業外，學習待人處事，也有薪水可以領。

▲原PO愛上媽媽男友，還跟對方發生關係。（圖／翻攝自爆料公社APP）

怎料兩人日久生情，原PO對男友叔叔萌生愛意，還和對方發生關係，「每次只要媽媽一出門，他就會興沖沖跑來我房間，像猛獸一樣佔有我，我發現自己越來越想獨佔他」，兩人還約好一起到「秘密基地」過情人節。

對於這份情愫，原PO既期待又怕受傷害，「倘若媽媽發現我們的事，她會成全我們對吧？畢竟媽媽這麼愛我，我覺得我應該想辦法讓媽媽發現」。

貼文曝光後，網友們全都看不下去，「別傻了，這不是真愛，男的爛到爆，妳還傻傻的，最受傷的是媽媽」、「他現在會對妳下手而拋棄妳媽，未來也會為了更年輕好騙的拋棄妳」、「其實妳要的是父愛」、「妳怎麼會為了一個外人，傷害最愛妳的媽媽」。不過，也有網友不相信，認為這劇情太扯，「小說看太多啦」、「妳可以去當編劇了」。