新北設計師感染源不明！　國內已有「9條不明感染鏈」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增12例本土個案，其中有1例不明感染源在新北。而針對目前不明感染，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前包括「高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園」等9條都是不明感染鏈。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今公布新增12例本土個案，其中高雄砂石場增加7人，樹林嘉聯益電電子廠增3人，新北新增1名不明感染源個案，另1例則是從中國大陸返台男性（暫列境外移入）案19592的太太確診。

針對新北不明個案，發言人莊人祥表示，該個案在2/12有出現喉嚨痛症狀，根據疫調，在1/30 ～2/5有到高雄過年，2/5後回台北，相關感染情形需要再進一步釐清。

而在國內感染源待釐清方面，羅一鈞表示，目前總共有9條不明傳播鏈，包括高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園。

羅一鈞說明，先前已經結案的龍潭農家樂，透過後續警政協尋疫調中發現，日翊物流後續確診個案足跡，曾經有到龍潭農家樂，所以目前看起來，這兩起傳播應該是連結在一起。

另外，高雄砂石場群聚跟高雄跨縣市家庭群聚，目前看起來在岡山有些地緣和足跡重疊。羅一鈞強調，岡山有特別加強社區採檢，看看是否能找出之間的關聯性，但目前並沒有新增陽性個案，不過還要持續追蹤釐清。