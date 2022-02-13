《茶金》吉桑號召診所捐贈「茶鄉」快篩劑　助南投做好全民防疫

▲藝人郭子乾（右）號召診所捐贈南投縣政府快篩試劑（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎病毒變異株Omicron疫情造成國內近期確診人數不斷增加，資深藝人郭子乾號召台中晨悅預防醫學機構－晨悅診所，捐贈2880劑、價值約100萬元的家用快篩試劑給南投縣政府；郭子乾表示，自己有協助做好全民防疫的義務，若地方政府有需要會再持續捐贈。

郭子乾去年在口碑台劇《茶金》中飾演台茶鉅子「吉桑」一角，廣受好評，11日與晨悅診所公關行銷企劃總監江佳燕一同前往「茶鄉」南投，代表捐贈快篩試劑；副縣長陳正昇致贈感謝狀，縣議員蔡銘軒、社會及勞動處長林志忠、衛生局長陳南松、新聞及行政處長林琦瑜、縣長秘書林儒暘等人都到場感謝其善心義舉。

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郭子乾表示，協助全民做好防疫是身為國民應盡的義務，近期感受疫情嚴峻，也擔心哪天疫情再次大爆發，出於做公益的心情而代表診所捐贈快篩試劑；此次捐贈快篩試劑給桃園市、新竹縣、台中市、台北市及南投縣，希望可及時派上用場，若縣府有需要將持續捐贈。

江佳燕說，基於預防重於治療，在郭子乾的號召下一起投入全民防疫工作，希望疫情早日平息、國人都能平安；陳正昇指出，雖然南投縣目前尚無疫情傳出，仍感謝郭子乾及晨悅診所捐贈快篩試劑，承諾將每份試劑都能用在最需要的地方，將社福機構、安養及兒少機構的防疫工作做得更到位。

縣府表示，由於住宿機構須24小時照顧住民，獲贈的快篩試劑將配發到縣內18家財團法人住宿型機構，疫情期間針對住民請假外出或新入住住民、新進工作人員等進行篩檢、獲得陰性證明，以確保機構安全；衛生局部分則分配到13鄉鎮市衛生所，一旦民眾有呼吸道症狀，經醫師判斷即可接受快篩檢測。