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俄羅斯指控：美軍潛艦入侵領海　被俄軍驅逐艦趕走！美方否認

▲▼ 俄羅斯潘捷列耶夫海軍上將號（Admiral Panteleyev，左）及沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov，右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 右為俄羅斯沙波什尼科夫元帥號。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯國防部12日表示，美國一艘潛艦闖入千島群島（Kuril Islands）附近的俄國海域，無視俄方警告後被俄國反潛驅逐艦驅離，但美軍否認在俄國海域進行軍事行動。

綜合《路透社》、《法新社》報導，俄國國防部12日聲明指出，俄國海軍太平洋艦隊12日凌晨進行海軍演習中，沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）反潛驅逐艦在千島群島附近發現這艘美國潛艦，要求其立即浮出水面，但美方無視俄方命令，俄國驅逐艦人員因此使用「適當手段」，迫使美國潛艦「以最大速度離開俄羅斯領海」。

就在美俄因烏克蘭邊境情勢關係緊張之際，莫斯科指責，華府此舉違反國際法，且對俄國國家安全構成威脅，已為此召見美國駐莫斯科武官。

但美軍印太司令部發言人雷恩斯（Kyle Raines）聲明表示，「俄羅斯對我方在其領海行動的說法並非事實。我不會對我國潛艦確切位置發表評論，但我們確實在國際水域從事安全飛行、航行與行動。」

俄烏情勢受到全球關注，美國及其他西方國家警告，戰爭隨時可能爆發。美國防長12日與俄國防長通話，美國總統拜登及俄國總統普丁當天稍晚也針對烏克蘭問題進行約一小時的電話會談。據克里姆林宮說法，二位元首並未談及這起潛艦事件。

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