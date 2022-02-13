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台灣與烏俄危機有何關係？　彭博：美國因應台海衝突的「彩排」

▲▼俄羅斯在南部的羅斯托夫（Rostov）地區進行軍演。（圖／路透）

▲俄羅斯在南部的羅斯托夫（Rostov）地區進行軍演。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國外交政策學者、約翰霍普金斯大學教授布蘭德斯（Hal Brands）投書《彭博社》表示，烏俄局勢如同台海危機的「彩排」，協助華府了解如何應對兩岸衝突。他提出美方能實踐的4大準備策略，並且在文內指出，如果北京對台動武，美國必須協助台灣挺過最初一波攻擊，同時召集多邊軍事聯盟，讓北京付出沉重代價。

布蘭德斯寫道，如果俄羅斯侵略歐洲土地，西方的回應方式，將反映出民主世界如何應對中國的好戰（belligerence）行為；若東歐安全防線崩潰，美國將對該地區挹注大量資源，恐怕替北京在亞洲創造更大的運用空間。拜登政府避免更深涉入歐洲事務，且已明確拒絕軍事防衛烏克蘭的可能性，其中一個原因，就是為了專注應對北京。

中國國家主席習近平明白，對美國而言，台灣遠比烏克蘭更重要；若他要攻擊台灣，主因將是兩岸局勢，與烏克蘭發生的事情無關。儘管如此，烏克蘭危機仍突顯出華府應對兩岸衝突能做出的4大準備。

▲▼中國習近平,俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平4日舉行會談，同聲反對北約擴張。（圖／路透）

1、雙管齊下的制裁

美國必須事先制定並且持續改良「2種不同速度」的制裁，儘管最有效的方法還是多邊合作，但美國必須領導單邊制裁，同時努力凝聚更廣泛的經濟聯盟，加入制裁的行列。

烏克蘭危機已經表明，各國對於「最嚴厲制裁」很難取得共識，有鑑於中國對全球經濟的重要性，如果台海危機爆發，制裁北京的困難度將倍增。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲總統蔡英文去年10月證實，有美軍在台協訓。（圖／路透）

2、超前部署的軍力

若美國要擴張軍事駐紮，最佳時機落在「危機開始前」，如果緊張局勢已經升溫，美軍又往前線推進，可能被視為挑釁甚至破壞穩定。

這對台灣而言尤其重要，據報，若台海發生衝突，美國海軍可能在台灣附近的日本島嶼建立基地，打擊中國入侵艦隊；為了減少關鍵時刻出錯的風險，美日應加強軍事演習，並且定期部署上述軍力。

布蘭德斯認為，華府甚至可能考慮在台灣部署更多部隊，美國特種部隊已經定期與台灣軍隊協訓，悄悄擴大任務規模及頻率，更有機會在危機之際派出精銳部隊。

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲布蘭德斯建議台美加強網路防禦合作及日常關係。（圖／路透社）

3、加大網路防禦合作

考量到俄羅斯對烏克蘭持續發動網路攻擊，華府與台北必須立刻加強網路防禦合作。台灣長期遭受來自北京的網路威脅，大多數專家也預期，若兩岸衝突爆發，將伴隨著削弱台灣社會的「網路攻擊風暴」。

布蘭德斯提議，或許可以採納華府智庫「美國企業研究院」研究員基群（Klon Kitchen）及德雷塞爾（Bill Drexel）的建議，讓美國網戰司令部、美國國安局等機構積極搜索台灣網路威脅。

4、建立更緊密的美台日常關係

美國與台灣必須建立更緊密的日常關係，西方國家與烏克蘭之間的公開爭端已經表明，即使親密的外交夥伴也很難協調訊息及行動，尤其美台缺乏正式外交關係，將面臨更大挑戰。華府不需重新審視「一中政策」，但仍能擴展雙方軍事關係，建立危機溝通程序，以利在衝突爆發時，讓雙方領袖保持聯繫。

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