俄烏衝突一觸即發！12國政府要公民「急撤」　荷航班機停飛烏克蘭

▲俄烏緊張局勢升溫，12國政府要求公民離開烏克蘭，圖為烏克蘭東南部城市北頓涅斯克二戰紀念碑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯在烏克蘭東部邊境集結10幾萬大軍，儘管莫斯科當局一再宣稱並無入侵計畫，卻造成衝突升溫，美國總統拜登警告俄羅斯總統普丁，入侵烏克蘭將付出慘痛代價。對此，包含美、英、日、德等12國政府要求公民與非必要工作人員離開烏克蘭，荷蘭皇家航空也決定停止飛往烏克蘭的班機，不過烏國首都基輔仍不像隨時爆發戰爭的城市。

根據《BBC》報導，美國白宮國安部門曾提出警告，表示俄羅斯對烏克蘭的入侵行動很可能「隨時會發生」，最快的時間點落在16日，且可能從空中開始轟炸。目前俄羅斯除了在俄烏邊境集結10萬大軍，同時也在烏克蘭北部的白俄羅斯（白羅斯）進行軍事演習，同時俄羅斯國防部公布的相片顯示，多枚火箭發射器已做好發射準備。

儘管普丁在與拜登通話時稱美國「歇斯底里」，莫斯科當局稱此類指控為「具挑釁性的猜測」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則質疑美國的入侵警告，表示具臆測性的警告將引發恐慌；然而連日來俄烏緊張局勢升溫，已讓包括美國、英國、德國、澳洲、義大利、荷蘭、日本、南韓等12個國家要求公民儘速離開烏克蘭。

報導指出，華府當局已要求非必要工作人員離開美國駐烏克蘭首都基輔的大使館，領事服務從當地時間13日起暫停，少量的領事人員則撤離至烏克蘭西部主要城市、靠近波蘭邊境的利維夫（Lviv），以應付緊急狀況；加拿大則同樣將使館人員轉移至利維夫；英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）則在推特表示，她與核心團隊將留在基輔。

▲美國陸軍第82空降師在波蘭東南部一處軍用機場駐紮，波蘭約有4700名美軍。（圖／達志影像／美聯社）

美國也基於一項「謹慎的理由」而做出一項重要決定，撤出訓練烏克蘭軍隊的150名士兵；荷蘭媒體則稱，荷蘭皇家航空（KLM）已宣布停止飛往烏克蘭的航班。

至於俄羅斯也做出改變，莫斯科當局聲稱將提升助烏克蘭外交官的配備，理由是基輔當局或第三國可能採取任何挑釁行為。

《BBC》也發現，一向守口如瓶的英國駐烏克蘭大使館工作人員正悄悄把行李裝進一輛車後開走，似乎沒有人願意出面解釋。

另外，烏克蘭各地的外籍公民正匆忙制定離境計畫，一名在基輔經營公司28年的外籍企業家麥堅時（Stuart McKenzie）表示，他希望妻子與2個兒子能搭機離開，不過他也做好準備，一旦情況一發不可收拾，他會開車載全家駛向300英里外的波蘭。

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