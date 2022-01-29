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女嬰出生8周遭虐死！全身60處骨折　殘忍父母還嫁禍給醫護

▲▼英8周大女嬰遭虐死！全身「60處骨折」超殘忍　父母還嫁禍給醫護。（圖／取自Metropolitan Police）

▲出生僅8周的阿米娜（Amina）遭親生父母虐死。（圖／取自Metropolitan Police）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名年僅8周大的女嬰遭親生父母虐待致死，醫護人員發現她身上至少有60處骨折，而她的父母起初還想嫁禍給替女嬰急救的醫生，結果遭警方拆穿，還發現他們也對另一名孩童施暴，最終這對父母分別被判處8年、7年有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，現年26歲的班傑明（Benjamin O' shea）和23歲的娜歐蜜（Naomi Johnson）被控虐待出生僅8周的親生女兒阿米娜（Amina）致死，同時涉嫌對另一名孩童施暴，遭到警方逮捕。最新判決出爐，班傑明被判處8年8個月有期徒刑，娜歐蜜則為7年2個月。

報導指出，阿米娜在2019年4月26日失去呼吸心跳送醫，醫護人員緊急搶救後仍宣告不治，最初判定阿米娜為「不明原因」猝死，但驗屍結果卻顯示，她身上有許多傷痕，至少60處骨折，包含肋骨前後的41處和四肢的24處。

倫敦警方隨即對阿米娜的父母展開調查，班傑明起初向醫護人員表示，他在女兒死亡前一天，曾帶她去給家醫科醫生進行例行性檢查，結果隔天早上7時許醒來後發現，阿米娜的情緒異常暴躁，因此餵她吃了一顆退燒藥，把她放回床上繼續睡覺，沒想到20分鐘後發現女兒沒有反應，才打電話叫救護車。

不過班傑明後來又改口表示，他是在阿米娜睡前餵退燒藥，但女兒又在凌晨1時醒來，所以又為了更多退燒藥，並餵了一些食物後，就讓女兒躺回床上。班傑明說，隔天早上7時30分左右，他被阿米娜的哭聲吵醒，發現女兒四肢無力，心跳非常緩慢，才打電話叫救護車。

警方指出，放射科醫生表示，透過X光可以發現，阿米娜身上的骨折有些是最近才出現，而有部分已經開始癒合，表示她持續性地受到虐待。班傑明和娜歐蜜被逮捕後還稱，女兒的傷是家醫科醫生和搶救的醫護人員造成；結果警方透過兩人簡訊發現，就是他們對阿米娜施暴，且還虐待了另一名孩子。

由於兒童權益與隱私問題，目前警方還在確認另一名受虐孩童的身分。負責此案的檢察官梅勒妮（Melanie Pressley）表示，完全無法想像阿米娜在出生短短8周內，竟遭受如此殘酷的虐待，「孩子們依賴大人，但在這種情況下，她卻被自己的父母以最無情的方式給背叛了。」

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