新手媽毛毯+塑膠袋悶殺2月大男嬰　產後憂鬱哭喊：以為在做夢

▲桃園市王姓女子去年11月手持枕頭悶殺才2個月大男嬰導致窒息送醫不治，桃園地檢署依殺人罪嫌起訴，並具體求刑7年6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子生產後情緒不穩，去年11月間不滿兒子哭鬧不停，竟以毛毯、塑膠袋將僅2月大的親生兒子悶殺窒息，送醫急救仍不治，王女偵訊時崩潰哭訴「我也不知道為什麼自己會這樣做」，桃檢複訊時認為其手段兇殘，為考量因身心情緒不穩導致發生憾事，偵結依殺人罪嫌提起公訴，並向法院具體求刑7年6月，目前王女仍羈押中。

檢警調查，35歲的王姓女子去年11月11日下午1時許在其桃園市平鎮區住家，疑似不滿2個月大的兒子哭鬧不停，突然情緒上來，以毛毯悶住其臉部，還以塑膠袋悶住口鼻等處，導致兒子窒息停止哭鬧，王女犯案後呆坐在家，先生下午4時許下班後發現男嬰臉色慘白，且無呼吸心跳後趕緊送醫急救，醫護人員搶救2小時後仍宣告仍不治。

王女在警訊時聲淚俱下，辯稱「我也不知道為什麼自己會這樣做！」向警方痛哭聲稱失手殺了孩子，願意接受司法裁判，王女還寫下自白書交代作案過程。檢方複訊時，聲稱犯案時神智不清，以為自己做夢。

檢方查出，王女先前曾有至醫院身心科看診紀錄，醫師鑑定有產後心情煩悶與煩躁等負面情緒，鑑定有混和焦慮及憂鬱情緒之適應障礙疾病；法醫解剖男嬰則是呼吸道阻塞窒息身亡，與王女自述殺害兒子過程相符合。

桃檢偵結依殺人罪嫌將王女提起公訴，檢察官審酌王女身為成年人對兒童犯殺人罪，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，另王女主動報警處理，符合自首應減輕其刑，向地院具體求刑7年6月。

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