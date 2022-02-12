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綠色科技向下扎根　台科大與民族實中合作

▲▼台科大顏家鈺校長(左)與民族實驗中學校長洪錫璿校長簽約，雙方合作綠色科技推廣。（圖／台科大提供）

▲台科大與民族實驗中學簽約，雙方合作綠色科技推廣。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

為了將綠色科技向下扎根，台灣科技大學與北市民族實中簽約合作，由研發出世界第一片結合透視、隔熱與發電三機一體太陽能節能玻璃的台科大營建系教授楊錦懷，規畫一系列綠色科技課程，協助培訓民族實中師資，以太陽能技術資源出發，教導國中老師打造太陽能教具，並一同規劃適合國中生的專業導向學習課程。

台科大校長顏家鈺表示，民族實驗中學是台科大的鄰居，雙方有許多合作的契機，台科大有很多技術實力，可把發展技術在民族實中實現，這邊不只是實踐的場域，也是可以把技術推廣的地方，大學教授向下對國中生推廣科技，將科技變得淺顯易懂，若師生都能了解和接受，將有助於向社會大眾推廣技術。

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▲▼台科大顏家鈺校長(左)與民族實驗中學校長洪錫璿校長簽約，雙方合作綠色科技推廣。（圖／台科大提供）

▲台科大顏家鈺校長（右）與民族實驗中學校長洪錫璿校長簽約，雙方合作綠色科技推廣。（圖／台科大提供）

民族實中校長洪錫璿分析，素養導向學習強調未來能力，大學端有最新的科技和社會接軌，透過國中和大學合作，大學研究單位技術若可以讓國中生理解，不一定要教很深奧的東西，只要讓國中生了解未來發展趨勢，讓學生有學習動機，很感謝台科大把手往下延伸。

願景工程基金會董事長陳冲特別見證兩校合作，陳沖指出，願景工程一直關心社會上許多問題，尤其像是聯合國SDGs就是重點，綠能有關問題也是基金會一直關注的，這次台科大與民族實中合作，將太陽能技術向下扎根，希望雙方合作能有成果，而在歐洲國家，像是德國，許多孩童在12歲時候就受啟蒙，科技啟蒙越早，孩童發展就越大，希望能盡早給學生正面影響。

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