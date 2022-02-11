疫情南北燒！陳時中點名2大案要注意：台灣沒有指數型爆發

▲指揮中心2/11記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

春節後國內群聚疫情多點發生，且南北都有，中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增18例本土個案，當中有12案是高雄親友延伸到砂石場，另跨縣市五姊妹也有新增2案，指揮官陳時中特別點名，這兩案現在要特別被注意。而針對國內疫情狀況，陳時中也強調，台灣在現階段時間點並沒有指數型爆發。

陳時中指出，國內本土群聚案當中，最大起仍是桃園機場群聚衍生案例、其次是高雄港衍生案例，這兩個比較大的差不多告一段落，雖然還是有相關衍生案例如遠雄自貿港、亞旭等疫情，後續還是要追蹤觀察。他特別強調，高雄砂石場相關今增加12例，到目前為止已經累積20例，是進行中的案子，要盡快進行疫調；跨縣市旅遊聚餐案也要注意。

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至於新北板橋家庭群聚影響到北市會計事務所，新北樹林嘉聯益電子廠，兩地方政府努力下，該匡列的匡列並持續觀察，另宜蘭礁溪長榮案與圓山房仲案，最近幾天比較穩定。

針對過年後疫情升溫，外界擔心Omicron傳播力會導致確診數「指數型上升」，也就是爆出數十個不明原因傳播鏈。對此，陳時中回應，不希望有指數型爆發，「台灣在這時間點，可以明確講並沒有指數型爆發。」