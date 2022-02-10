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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院稱核食檢驗標準比美、歐嚴謹　國民黨轟：為什麼不比照韓國？

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

蔡政府日前宣布日本福島等五縣食品解禁，國民黨8日指出放射性元素「銫」的殘留量標準比俄羅斯、烏克蘭還寬鬆。政院則回覆是因俄羅斯「地處核災區域」且「飲食習慣與臺灣不同」，對此，國民黨批評，那何不參考飲食習慣、地緣關係較接近的韓國，要求日本提出「17項核種之檢驗證明」？

對於福食議題，中國國民黨文傳會主委凌濤批評，食藥署稱國民黨引用數據誤導民眾，才是睜眼說瞎話。現實就是如俄羅斯、烏克蘭等國，在最需要食安保護的嬰幼兒食品方面，訂定比我國更嚴格的食安標準，蔡政府應立即為謊稱我國標準最嚴格道歉。

凌濤抨擊，蔡政府刻意忽略「銫134」因為半衰期短（僅2年），所以被驗出的機率越來越低，卻拿「銫134」加「銫137」（半衰期30年）的「表面嚴謹」欺騙民眾，忽略殘留比較長的元素，硬是要納入半衰期僅2年的元素來墊背，「這樣的檢測標準能稱是比國際嚴格嗎？」

凌濤表示，食藥署以「地處核災區域」、「飲食習慣不同」質疑國民黨要求制定嚴格標準，更是自打嘴巴。行政院8日的記者會，稱臺灣比美國、加拿大、歐盟標準嚴格，「難道國人的飲食習慣跟美歐各國比較接近？」

凌濤指出，我國無論飲食習慣還是與核災地區的距離，最值得參考的應是韓國標準，但蔡政府根本無心比對，由此可知食藥署的這兩個理由，是純粹的政治話術。

凌濤批評，對食藥署為政治護航放棄專業表示遺憾，並呼籲食藥署若心口一致，何不參考飲食習慣、地緣關係較接近的韓國，要求日本提出 「17項核種之檢驗證明」？

凌濤認為，蔡政府若有心依循科學標準，以捍衛全民食安為前提處理核食進口，除了應仿效韓國對核食進口的謹慎態度，更應參考俄羅斯、烏克蘭等國對嬰幼兒、對弱勢族群食安的堅持，進一步分別訂定「銫134」和「銫137」的標準，以此規範的食安標準才能真正讓國人安心。

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