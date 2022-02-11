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快筆記！2022最新Top 6免費剪輯App排行榜　初學也能快速上手

▲▼App,ios,排行榜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲智慧手機拍攝方便，隨手拍的影片想剪接上傳社群，用手機就能完成效果十足的影片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊智雯／綜合報導

想用手機將影片剪輯上傳社群，不知道有哪些工具好用嗎？根據ios App應用程式最新「照片與影片」類別免費App排行榜中，扣除專門修圖照片App、播放影片App、照片存取App後，整理出排行前5名的免費剪輯軟體，讓你方便快速剪輯影片又好上手，隨手用手機就能完成效果十足的影片！

▲▼App,ios,排行榜。（圖／翻攝手機畫面）

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▲《CapCut》的功能操作上很直覺。（圖／翻攝手機畫面）

第一名《CapCut》

很適合沒有剪輯概念的初學者入手，片段剪接、加文字、加快或放慢動作、加入背景音樂、加入濾鏡特效等功能操作上很直覺，字體選擇有很多種，也可以加入文字動畫、自動上字幕等特效，在編輯完成後，還可高清無浮水印匯出影片，即使不懂的功能也很容易就學會。

▲▼App,ios,排行榜。（圖／翻攝Twitch首頁）

▲Twitch是遊戲影片串流平台，其實也有快速剪輯影片功能。（圖／翻攝Twitch首頁）

第二名《Twitch》

Twitch是遊戲影片串流平台，其實也有快速剪輯影片功能，登入《Twitch》後在各個實況台視窗右下角的 開麥拉板圖示，選到需要的秒數時按下，即可往後5秒、往前回溯25秒，立刻剪出30秒的影音短片。

▲▼App,ios,排行榜。（圖／翻攝手機畫面）

▲介面和剪輯軟體不太一樣，有設計海報、卡片，各種社群行銷圖片等功能。（圖／翻攝手機畫面）

第三名 《Canva》

為知名的線上設計工具，介面和剪輯軟體不太一樣，可以設計海報、卡片，各種社群行銷圖片，去年起也加入了影片剪輯功能，有基本剪輯功能之外，還有很多範本可以直接套用，修改範本中的文字即可，提供像簡報一樣簡單介面。

第四名《PhotoGrid》

如果你想將兩個以上的影片合併，除了專業的剪輯軟體，很少在手機剪輯軟體中出現此功能，那麼可以透過《PhotoGrid》這款影片拼接App來完成，即可做到一左一右拼接並同時播放影片的效果。

第五名《B612》

不論是在照相或拍攝影片時，隨時可以將螢幕向左與向右滑，將不同分格畫面切換不同的濾鏡；將畫面長按即可變成右圖的攝影模式，畫面上方的橘色條是進度提示，也就是說有上方的橘色條就是成功切換錄製影片，拍攝結束後還可以幫做好的影片錄音或是選擇背景音樂。

第六名《InShot》

直接點選手機裡的影片，就可以進行後製特效，還提供了各種特效功能，字體和特色很可愛，修剪影片起來也是相當方便的。

從此排行榜來看，討論度很高的《威力導演》、《小影》等App沒有進入前6名中，與使用習慣有關係，進榜的App多是簡單幾個步驟就能套入有趣的特效完成影片，而《威力導演》、《小影》則比較接近專業版剪接，從影片剪輯和聲音都可分開剪輯，對於初學者來說不太好上手，比較適合有剪輯經驗的人使用。

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