快訊／台南確診私校生「參加冬季營隊」　YMCA緊急停課2天

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南今(11日)驚爆某私校中學生確診染疫，市府初步疫調，該生於8日、9日參加營隊活動，活動中還有來自高雄、屏東的學員，該名學員因住在高雄的家人受工作場所的同事感染而確診，且自己也染疫。台南市府獲悉後立即緊急啟動疫調相關機制，初步了解該生設籍高雄，但在台南私校就讀；另一方面，台南YMCA協進會館也因有確診者足跡緊急停課消毒。

▲台南YMCA協進會館發出停課公告。（圖／翻攝臉書）

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▼台南青年會幼兒園同步公告停課。（圖／翻攝臉書）