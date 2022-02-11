　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

▲內埔警分局內埔派出所員警護送老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局內埔派出所員警護送老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

90歲林姓阿祖騎機車外出散步，忘記回家的路，無助在路口徘徊，內埔警方獲報趕至，利用電腦查詢系統，查出他身分，以警車送他平安返家，讓家屬很感激。

內埔警分局內埔派出所兩名員警，日前夜間執行巡邏勤務時，在屏東縣內埔鄉和興村和興路與和美路口發現有一名老翁，在茫茫車陣中不知所措，警方向前關心發現原來是老翁忘記回家的路，於是警方熱心主動將老翁護送回萬巒老家。

內埔警分局內埔派出所日前接獲民眾報案，稱有一名老翁在路口來回走蕩，貌似煩惱該往哪邊走，疑為迷失老人需要警方協助。

內埔所接獲通知後立刻派出巡邏警力趕到，發現一名老翁不知該如何是好站在路邊來回走動，警方向前詢問並使用警用電腦查詢後，得知其為林姓老翁已90歲。

當天獨自騎乘機車外出後卻迷失方向，忘記回家的路，由於天色昏暗，警方擔心夜間視線不佳，加上他年紀已大，容易發生危險，遂利用警車護送他返回萬巒鄉家中，家屬知悉警方主動將老翁平安載返，頻頻向員警道謝。

分局長蘇偉荃除表揚兩名員警視民如親，熱心協助民眾服務精神；也呼籲平時應多加留意家中年紀大及行動不便的長者外出，如有需要可以請求警方協助，以防遭遇意外事故。亦可向屏東縣政府社會處申請「愛心手鍊」，俾利警方發現能即時通知家屬

ET快訊
可不可手搖妹「過年狂上6天班」染疫！　網見足跡圖超心疼
快訊／冬令營女高中生確診燒屏東　2學童+6家人PCR出爐
300億前夫娶小三女星　「正宮暴瘦22kg」近況曝光
快訊／康友KY黃文烈掏空7.6億躲國外　女兒留台灣被起訴
女高中生在高雄染疫！　南市府：台南有足跡
台中驚悚撞擊畫面曝！　3人2車噴飛翻滾
快訊／「王鼻子」池錫辰成《RM》第3位確診者！　趙權也染疫
7百警聚餐「遭丟6千隻蟑螂」　主嫌下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

山月吊橋總體檢！3／1至3／31保固設施檢測　不開放預約參訪

別讓權益睡了！花蓮住宿式長照補助月底截止申請　最高補助6萬

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

寒假掰掰　開學首日潮警啟動護童專案勤務

陳品杰退出民眾黨　嘆昔日身上的「Tiffany blue」太沈重

羅智強全台徒步第三天　風雨中感受桃園人熱情成「前進的力量」

已有5人確診　高屏新北10人家族旅遊全進台中集合

桃園農業生產資材補助　2022新增咖啡種植項目

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

山月吊橋總體檢！3／1至3／31保固設施檢測　不開放預約參訪

別讓權益睡了！花蓮住宿式長照補助月底截止申請　最高補助6萬

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

寒假掰掰　開學首日潮警啟動護童專案勤務

陳品杰退出民眾黨　嘆昔日身上的「Tiffany blue」太沈重

羅智強全台徒步第三天　風雨中感受桃園人熱情成「前進的力量」

已有5人確診　高屏新北10人家族旅遊全進台中集合

桃園農業生產資材補助　2022新增咖啡種植項目

賓士硬漢G-Class中古價脫手還淨賺170萬元　最保值車款就是他

這「褲東西」公認最中女孩inside！靠得住「安眠神物」引爆討論　網友驚呼：「這組合太神了！」

騎士未戴安全帽加速逃！2警圍捕慘被撞倒1傷　酒駕男下場慘了

「鋒面挾雨彈」襲台時間曝！更強冷空氣接棒　探13度最冷時段出爐

玄彬、孫藝真婚訊前2天公開約會！　「私下模樣曝光」巧遇網友嗨翻

聲林知多少？　挑戰得分抽聲林總決賽門票、AirPods2

你知道情人節的由來嗎？快揪暗戀對象參加活動表心意

鍾佳濱打「做事牌」宣布選屏東縣長　周春米祝福：督促跑更勤做更多

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到：很多人不知道

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度…內幕曝光

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

已有5人確診　高屏新北10人苗栗家族旅遊全進台中集合

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

會勘三山國王廟古蹟修復工程

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

三芝分館推「書香乞龜」　陪學童閱讀收心

基隆西岸橋下改造　拆電桿增休閒設施8月完工

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

台東市貨車付之一炬　民眾急報警

邊喝邊上工？「果汁」啤酒工地夯

更多熱門

相關新聞

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

屏東縣國中、小學今(11)日如期開學；東港警分局持續落實護童專案勤務，守護學童平安上學，共同執行校園周邊安全維護工作，讓轄內師生看到超安心，並大聲向警察叔叔問好，開開心心上學去。

寒假掰掰　開學首日潮警啟動護童勤務

寒假掰掰　開學首日潮警啟動護童勤務

拐杖男牽機車險跌倒　暖警護送返家

拐杖男牽機車險跌倒　暖警護送返家

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

機車凌晨闖紅燈遭撞飛　騎士命大僅輕傷

機車凌晨闖紅燈遭撞飛　騎士命大僅輕傷

關鍵字：

內埔警察分局長蘇偉荃機車巡邏車

讀者迴響

熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

最愛已讀不回　不愛回訊息星座Top4

孫藝真懷孕趕進度？　友人洩3月結婚原因

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

吃台灣西瓜吃到怕！網見雍正批奏笑翻

小S痛罵：智商怎麼那麼低！許藍方曝「換臉A片」超慘後果

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面