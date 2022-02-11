90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

▲內埔警分局內埔派出所員警護送老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

90歲林姓阿祖騎機車外出散步，忘記回家的路，無助在路口徘徊，內埔警方獲報趕至，利用電腦查詢系統，查出他身分，以警車送他平安返家，讓家屬很感激。

內埔警分局內埔派出所兩名員警，日前夜間執行巡邏勤務時，在屏東縣內埔鄉和興村和興路與和美路口發現有一名老翁，在茫茫車陣中不知所措，警方向前關心發現原來是老翁忘記回家的路，於是警方熱心主動將老翁護送回萬巒老家。

內埔警分局內埔派出所日前接獲民眾報案，稱有一名老翁在路口來回走蕩，貌似煩惱該往哪邊走，疑為迷失老人需要警方協助。

內埔所接獲通知後立刻派出巡邏警力趕到，發現一名老翁不知該如何是好站在路邊來回走動，警方向前詢問並使用警用電腦查詢後，得知其為林姓老翁已90歲。

當天獨自騎乘機車外出後卻迷失方向，忘記回家的路，由於天色昏暗，警方擔心夜間視線不佳，加上他年紀已大，容易發生危險，遂利用警車護送他返回萬巒鄉家中，家屬知悉警方主動將老翁平安載返，頻頻向員警道謝。

分局長蘇偉荃除表揚兩名員警視民如親，熱心協助民眾服務精神；也呼籲平時應多加留意家中年紀大及行動不便的長者外出，如有需要可以請求警方協助，以防遭遇意外事故。亦可向屏東縣政府社會處申請「愛心手鍊」，俾利警方發現能即時通知家屬