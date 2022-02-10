　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖畫面曝！凌晨闖紅燈遭撞飛10餘米　騎士命大車毀人輕傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子9日凌晨騎車返家，行經中壢區榮民南路附近路口處闖紅燈，當場遭橫向轎車撞飛十餘公尺，警方據報趕抵現場處理，警方為郭男與轎車駕駛劉姓男子進行酒測，酒測值均為零，現場機車嚴重毀損，轎車車頭也破損，郭男被送醫治療，所幸命大全身多處擦挫傷，經治療包紮後並無大礙，詳細肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛，機車幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛，機車幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，25歲的郭姓男子9日凌晨零時許騎車機車返家，經過中壢區永福路與榮民南路口處，看見號誌紅燈但未減速直接闖越，被綠燈橫向轎車當場攔腰撞上，郭男連人帶車被撞飛十餘公尺，場面相當驚悚。

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車闖紅燈遭轎車撞飛，轎車車頭凹陷毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車闖紅燈遭轎車撞飛，轎車車頭凹陷毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方據報後趕往現場處理，郭男騎乘機車幾乎全毀，零件散落一地，53歲的劉姓男子駕駛轎車車頭部分凹陷毀損，員警為2人酒測，雙方酒測值皆為零，郭全身多處擦挫傷，警方找來119救護車送醫治療，所幸都是擦挫等外傷並無大礙，肇事原因初步判定是郭姓騎士闖紅燈肇禍，但仍需進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通號誌，經過路口處應減速慢行，確認無車輛行人後再通過，以免發生交通意外。

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

【更多新聞】

►快訊／西堤確診員工出院「採檢復陽」！鄭文燦：屬舊案

►快訊／桃園明天開學！鄭文燦下令：1人確診，全校停課14天

►神明有在看！土地公廟旁對落單少女露鳥襲臀　無聊男下場曝光

ET快訊
庹宗康話講一半哽咽　忍淚深呼吸：最後這條路上，好好幫他做
長髮妹遭囚中山區飯店凌虐性侵！　逃出求救被拖回房間
快訊／台中有確診者足跡　市府下午3點說明
OPI筆刷指緣油「一支9元」狂賣4.5萬支！　一查全假貨
客人留5星給「態度良好員工」　老闆笑噴：這小子只坐在那欸
IG也退燒了！　22歲↓妹子曝新流行：老人不知道
快訊／新北爆2條傳播鏈　侯友宜示警：2周內是疫情高峰期
找代駕還是出事！賓士闖被撞到旋轉　車主抓狂咆哮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆我者死！電視台也收「何歡喜」恐嚇信　電腦打字+塗紅顏料

72歲嬤轉彎詭衝停車場！10秒連毀9車　紅車停家裡也逃不過

OPI筆刷指緣油超低價「一支9元」　5個月狂賣4.5萬支！一查全假貨

Toyz約戰#開我三槍吧！3學生到場卻被放鳥　警勸：回家讀書去

台中男過完年「太陽穴中彈」留遺書陳屍沙發　曾透露經濟壓力大

快訊／台中砂石車攔腰撞遊覽車！司機一度受困　7乘客有驚無險

恐怖畫面曝！凌晨闖紅燈遭撞飛10餘米　騎士命大車毀人輕傷

移工遇年假沒收入挨餓多天　手機翻譯「我是非法勞工」主動投案

尾隨捷運短裙正妹上手扶梯　色男「想拍清楚」伸手撩裙下場曝

喝醉找代駕也出事！賓士闖紅燈車門遭撞凹　車主抓狂咆哮：怎麼會

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

逆我者死！電視台也收「何歡喜」恐嚇信　電腦打字+塗紅顏料

72歲嬤轉彎詭衝停車場！10秒連毀9車　紅車停家裡也逃不過

OPI筆刷指緣油超低價「一支9元」　5個月狂賣4.5萬支！一查全假貨

Toyz約戰#開我三槍吧！3學生到場卻被放鳥　警勸：回家讀書去

台中男過完年「太陽穴中彈」留遺書陳屍沙發　曾透露經濟壓力大

快訊／台中砂石車攔腰撞遊覽車！司機一度受困　7乘客有驚無險

恐怖畫面曝！凌晨闖紅燈遭撞飛10餘米　騎士命大車毀人輕傷

移工遇年假沒收入挨餓多天　手機翻譯「我是非法勞工」主動投案

尾隨捷運短裙正妹上手扶梯　色男「想拍清楚」伸手撩裙下場曝

喝醉找代駕也出事！賓士闖紅燈車門遭撞凹　車主抓狂咆哮：怎麼會

逆我者死！電視台也收「何歡喜」恐嚇信　電腦打字+塗紅顏料

同住弟確診！她居家隔離天天篩「結果全陰性」　一測PCR驚覺染疫

鴻海開工團拜曝好消息　董座劉揚偉：「2新款電動車」科技日亮相

臉書Messenger新功能！訊息讀取即消失、分拆帳單好方便

庹宗康憔悴忍淚忙明金成後事　黃鐙輝認雙胞胎當乾爹

送包給女網友！他預算從3800砍到1500元「被放生」...怒：窮人錯了嗎

日本山形積雪達150公分！　白雪壓垮屋頂「木房全毀」釀1死

解密億萬富翁的成功習慣！第一步：定義你心目中的快樂

快訊／台中傳確診者足跡　市府下午3點召開記者會說明

浙江7城市花燈亮相南投燈會　溫州木活字印刷領4項非遺傳承參展

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

社會熱門新聞

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

快訊／台中男太陽穴中彈　警消到場已死亡

人夫驚覺2歲女根本不像他！一驗DNA綠炸

媽祖遶境完偷吃同事妻　車震男下場曝

明金成驟逝　生前曾出現兩大警訊

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

即／邰智源遭「侵犯肖像權」　莫名代言生髮皂

女三寶騎車自摔！怒譙警察臨檢放三角錐

女移工突遭上銬帶走！惡警亂抓人下場曝

消費滿200才能買！雜糧行貼「購蛋權」惹火民眾

馬英九辦公室收恐嚇信　夾香港冥紙：逆我者死

調查局前副處長初一泡湯猝逝　同仁震驚

手術害女強人掛尿袋　台大醫院與名醫敗訴

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

更多熱門

相關新聞

酒後找代駕還是出車禍　賓士車主抓狂

酒後找代駕還是出車禍　賓士車主抓狂

高雄市區10日凌晨發生一起賓士車與多元化計程車的碰撞車禍，50歲的賓士車主莊男因為喝了酒找代駕幫他開車，沒想到41歲的代駕林男疑似搶快闖紅燈，在路口撞上計程車，賓士車的右車門當場凹了一個洞，莊男當場情緒失控對代駕抓狂咆哮，「怎麼會讓我的車撞到？」

Gogoro VIVA MIX靈魂紫上市

Gogoro VIVA MIX靈魂紫上市

屏東執行分署將法拍學校用地　36坪底價94萬

屏東執行分署將法拍學校用地　36坪底價94萬

「床單血淋淋」房客沒品嗆1句話！房務崩潰了

「床單血淋淋」房客沒品嗆1句話！房務崩潰了

10萬人認證「魔王彎道」　林口人自己都不敢騎

10萬人認證「魔王彎道」　林口人自己都不敢騎

關鍵字：

機車闖紅燈撞飛擦挫傷

讀者迴響

熱門新聞

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

學雜費兩張破10萬　網：難怪沒人敢生

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面