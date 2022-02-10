恐怖畫面曝！凌晨闖紅燈遭撞飛10餘米　騎士命大車毀人輕傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子9日凌晨騎車返家，行經中壢區榮民南路附近路口處闖紅燈，當場遭橫向轎車撞飛十餘公尺，警方據報趕抵現場處理，警方為郭男與轎車駕駛劉姓男子進行酒測，酒測值均為零，現場機車嚴重毀損，轎車車頭也破損，郭男被送醫治療，所幸命大全身多處擦挫傷，經治療包紮後並無大礙，詳細肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛，機車幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，25歲的郭姓男子9日凌晨零時許騎車機車返家，經過中壢區永福路與榮民南路口處，看見號誌紅燈但未減速直接闖越，被綠燈橫向轎車當場攔腰撞上，郭男連人帶車被撞飛十餘公尺，場面相當驚悚。

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車闖紅燈遭轎車撞飛，轎車車頭凹陷毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方據報後趕往現場處理，郭男騎乘機車幾乎全毀，零件散落一地，53歲的劉姓男子駕駛轎車車頭部分凹陷毀損，員警為2人酒測，雙方酒測值皆為零，郭全身多處擦挫傷，警方找來119救護車送醫治療，所幸都是擦挫等外傷並無大礙，肇事原因初步判定是郭姓騎士闖紅燈肇禍，但仍需進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通號誌，經過路口處應減速慢行，確認無車輛行人後再通過，以免發生交通意外。

▲桃園市中壢區郭姓騎士9日凌晨騎車行經榮民南路、永福路口處闖紅燈，遭轎車撞飛，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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