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芝麻最受歡迎！十大熱門湯圓餡料網路聲量排行　紅豆只排第5名

▲政江號湯圓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲政江號湯圓。（圖／記者彭懷玉攝）

記者黃士原／台北報導

隨著天氣逐漸轉冷，許多民眾都會選擇來碗熱呼呼的湯圓暖暖身子，近年來市面上也出現各式口味的包餡湯圓，除了最熟悉的「芝麻」、「花生」外，還有哪些創意新口味受到民眾歡迎呢？「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近3個月內「包餡湯圓」話題的網路聲量表現，統計出網友熱議的十大熱門湯圓餡料口味網路聲量排行。

▲包餡湯圓網友熱議口味TOP10 網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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▲包餡湯圓網友熱議口味TOP10 網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲辻利抹茶包餡小湯圓。（圖／記者蕭筠攝）

觀察網友熱議的包餡湯圓，可以發現民眾還是最愛傳統的「芝麻」及「花生」等偏甜口味，像是每年臨近冬至，就會有網友發文提問「大家吃湯圓是芝麻派還是花生派？」，每每引發兩派民眾激戰；而除了傳統的甜口味外，近來也有業者推出「芋頭」、「抹茶」、「草莓」等新口味搶佔市場，其中草莓口味讓許多網友直呼「草莓味超讚，不會太甜太膩，很涮嘴」。

▲施家鮮肉湯圓。（圖／周花花

而除了甜口味包餡外，鹹餡料湯圓也受到不少民眾關注，其中「鮮肉」湯圓是許多人元宵節必吃的經典之一，就有網友表示「加了茼蒿以後超好吃，每年元宵節都會煮」，但也有一派民眾直呼「鹹湯圓根本邪魔歪道，沒辦法接受」；另外，近來也有超商業者與知名燒烤店聯名，推出芋泥起司及地瓜起司等「起司」口味餡料，甜鹹甜鹹的好滋味，讓嚐過的網友大讚「好好吃，而且口味好特別！」。

▲新東陽現炸炸元宵外酥內軟，現吃最美味。（圖／新東陽提供）

另外，元宵節於2月15日即將到來，新東陽在2月8日至15日於全台指定門市舉辦傳統技藝-手工拖拉元宵活動，現場有專業師傅實演，均勻裹上層層糯米粉，細緻的工法讓元宵在烹煮過程即能散發糯米自然香氣，是一般冷凍元宵無法比擬的。口味上除經典的芝麻、花生外，還有大眾喜愛的棗泥、豆沙、桂花口味，外皮也有分傳統糯米與健康紫米兩種。為保證元宵的口感和新鮮，門市皆採當日現搖現賣。

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