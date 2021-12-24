嫌湯圓煮得難吃！媳婦神反擊「婆婆秒閉嘴」　網喊療癒：這個猛

▲示意圖，與本文無關。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻經常接收婆婆的酸言酸語，於是她開始學會反擊，而不是一味的隱忍，同時也向丈夫挑明，「我不是你家的女傭和保姆。」網友們看完大呼療癒，笑讚「以牙還牙才是正確的，不然會甲里告告」、「婆媳關係真的是互相的，但我覺得湯圓整鍋倒垃圾桶好浪費」。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，她有一個女性好友，因為婆婆很機車，她也漸漸懂得以牙還牙，「前幾天煮湯圓，婆婆說煮的不好吃，對她酸言酸語，然後她就把整鍋湯圓倒進垃圾桶，直說『妳以為只有妳會演八點檔？嫌難吃以後妳都自己煮』，婆婆當下整個嚇歪，而她則忍不住竊喜，以後不用煮了。」

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還有一次是她正在烤雞，婆婆在旁邊碎念道，「用手撥開就好了，幹嘛拿夾子和刀子切。」聞言，人妻立刻停下手邊工作，當著老公的面說，「妳來！快」，讓對方瞬間閉嘴。

▲女網友硬起來反擊。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

人妻強調，無須理會酸言酸語、尖酸刻薄的婆婆，就是要笑笑的頂嘴，她怎麼對妳，妳就怎麼對她全家，「要我出錢出力你先對我出錢出力，我不是你家的女傭和保姆，還有婆家人兇妳，一定要用手機錄音起來當証據。」

對此，網友們紛紛回應，「所以我現在看婆婆不爽，我都直接罵老公啊，他被罵的不爽就會去處理他媽，不然呢」、「認同」、「這個猛，喜歡喜歡！壞人只會軟土深掘，所以要硬起來」、「過去我在婆家就是太順從，才會被婆婆欺負，煮菜嫌棄不煮臭臉，本來就是過好自己的日子就好」、「太強了！值得大家學習」。

不過，也有人直言，能有這些反擊之舉，建立在有挺妳的隊友之上，「好棒，但我老公一定挺他媽，如我這樣做，他會打我」、「如果嫁的是媽寶男，這樣對婆婆應該會先被毒打一頓，然後被離婚」。