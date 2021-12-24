　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌湯圓煮得難吃！媳婦神反擊「婆婆秒閉嘴」　網喊療癒：這個猛

▲冬至湯圓雖然可口，營養師提醒當心熱量超標、造成身體負擔。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻經常接收婆婆的酸言酸語，於是她開始學會反擊，而不是一味的隱忍，同時也向丈夫挑明，「我不是你家的女傭和保姆。」網友們看完大呼療癒，笑讚「以牙還牙才是正確的，不然會甲里告告」、「婆媳關係真的是互相的，但我覺得湯圓整鍋倒垃圾桶好浪費」。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」提到，她有一個女性好友，因為婆婆很機車，她也漸漸懂得以牙還牙，「前幾天煮湯圓，婆婆說煮的不好吃，對她酸言酸語，然後她就把整鍋湯圓倒進垃圾桶，直說『妳以為只有妳會演八點檔？嫌難吃以後妳都自己煮』，婆婆當下整個嚇歪，而她則忍不住竊喜，以後不用煮了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有一次是她正在烤雞，婆婆在旁邊碎念道，「用手撥開就好了，幹嘛拿夾子和刀子切。」聞言，人妻立刻停下手邊工作，當著老公的面說，「妳來！快」，讓對方瞬間閉嘴。

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲女網友硬起來反擊。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

人妻強調，無須理會酸言酸語、尖酸刻薄的婆婆，就是要笑笑的頂嘴，她怎麼對妳，妳就怎麼對她全家，「要我出錢出力你先對我出錢出力，我不是你家的女傭和保姆，還有婆家人兇妳，一定要用手機錄音起來當証據。」

對此，網友們紛紛回應，「所以我現在看婆婆不爽，我都直接罵老公啊，他被罵的不爽就會去處理他媽，不然呢」、「認同」、「這個猛，喜歡喜歡！壞人只會軟土深掘，所以要硬起來」、「過去我在婆家就是太順從，才會被婆婆欺負，煮菜嫌棄不煮臭臉，本來就是過好自己的日子就好」、「太強了！值得大家學習」。

不過，也有人直言，能有這些反擊之舉，建立在有挺妳的隊友之上，「好棒，但我老公一定挺他媽，如我這樣做，他會打我」、「如果嫁的是媽寶男，這樣對婆婆應該會先被毒打一頓，然後被離婚」。

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
台64嫌前車開太慢！重機騎士閃燈超車擋道　下秒悲劇了
《黑澀會》美眉自爆曾拍「性愛片」！曝前任沒外流原因
見靈堂前被扯髮逼下跪影片　高嘉瑜悔「自己怎被控制成這樣」
《康熙來了》小本本內幕大公開！　小S親解「世紀之謎」
快過期了！　大樂透「破億頭獎」3注還沒人領　
瑪莎惡少起訴！　男大生現況曝光
林俊傑遭曖昧點名　女網友再曝「4私密截圖」
抽中現省4千6！　「一年份衛生棉」天天限時開抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飲料機驚見「隱藏拉桿」！她一按嗨爆：氣泡水喝到飽

嫌湯圓煮得難吃！媳婦神反擊「婆婆秒閉嘴」　網喊療癒：這個猛

市售環保筷3成不合格　消基會籲政府加強抽驗

撒古流疑涉性侵！爆假借「國家任務」施壓⋯北美館聲明鄭重澄清

台中歌劇院聖誕4亮點！空中花園、巨型投影　看表演享主題耶誕大餐

老媽寄一堆蔬菜！她切開香菇「出現金黃物體」傻住：難怪會吸水

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！鍵盤柯南一搜打臉了：沒一個符合

老公借我用用看！書店藉「蕾宏之力」擺這些書...網全笑翻

日籍富男友求婚「她懷孕卻怕了」！網曝2點三思：友逃回台酒店上班

抽中「一年份衛生棉」現省4千6！　每天12點限時開放抽

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

騎士「緊跟縫隙」想超600萬豪車　抓到彎道機會！結果逆向撞上小黃

飲料機驚見「隱藏拉桿」！她一按嗨爆：氣泡水喝到飽

嫌湯圓煮得難吃！媳婦神反擊「婆婆秒閉嘴」　網喊療癒：這個猛

市售環保筷3成不合格　消基會籲政府加強抽驗

撒古流疑涉性侵！爆假借「國家任務」施壓⋯北美館聲明鄭重澄清

台中歌劇院聖誕4亮點！空中花園、巨型投影　看表演享主題耶誕大餐

老媽寄一堆蔬菜！她切開香菇「出現金黃物體」傻住：難怪會吸水

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！鍵盤柯南一搜打臉了：沒一個符合

老公借我用用看！書店藉「蕾宏之力」擺這些書...網全笑翻

日籍富男友求婚「她懷孕卻怕了」！網曝2點三思：友逃回台酒店上班

抽中「一年份衛生棉」現省4千6！　每天12點限時開放抽

藍杯葛！民進黨團擬提《地制法》逕付二讀　柯建銘同意撤回

庇佑幼兒平安長大　西螺福興宮送媽祖加持圍兜兜

遍尋不著遺失錢包想報案　警帶錢包出現家門口讓他驚又喜

女色勿近！她強制男友上班「12hrs不間斷」開視訊　網轟：他不是狗

就職三周年踢館！綠營嗆捷運政見跳票　王惠美狠打臉

PS女孩化身賽車女郎應援　中信特攻3大主題日登場

飲料機驚見「隱藏拉桿」！她一按嗨爆：氣泡水喝到飽

《女人我最大》女星宣布懷孕！　嫁240億海運少東2年報喜新身分

台64嫌小黃開太慢！忍者騎士閃燈超車擋道　突加速悲劇影片曝

「讓大家眼見為憑」　柯文哲：斯文里都更明年4月讓老住戶回新家住

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

嚐鮮IKEA威靈頓牛排！她開箱照嚇壞網

爆乳鋼琴YouTuber頻道停更　原因曝光網心碎

平安夜變天！冷氣團來襲北台激凍10℃

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

網紅「超艾夾」酒店前遭砍　復出當愛家好爸爸

更多熱門

相關新聞

大伯突告白「想照顧妳」　人妻暈船陷不倫

大伯突告白「想照顧妳」　人妻暈船陷不倫

面對大伯突如其來的溫情告白該怎麼抉擇？一名人妻結婚10年，長期遭受婆家的言語霸凌、冷嘲熱諷，老公也都視而不見，當她對婚姻生活絕望之時，喪偶多年的大伯突然說「我很喜歡妳，想照顧妳」，讓她萌生了不倫念頭。

媳婦婚後扛全額房貸　卻被婆婆嫌薪水少

媳婦婚後扛全額房貸　卻被婆婆嫌薪水少

巴掌奶狗暴肥變「大餅臉湯圓汪」

巴掌奶狗暴肥變「大餅臉湯圓汪」

演藝圈誰嫁最好？網一致點名她

演藝圈誰嫁最好？網一致點名她

公公愛擺臭臉給媳婦看！2年後卻「搞大她肚子」

公公愛擺臭臉給媳婦看！2年後卻「搞大她肚子」

關鍵字：

婆媳婆婆媳婦湯圓

讀者迴響

熱門新聞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

李妍瑾限一天內道歉　彈頭今早發文：我其實懶得回應

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面