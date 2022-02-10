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才嫁進門！婆婆秒變大魔王「下令10點關燈睡覺」　她崩潰：快瘋了

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲才結完婚,，婆婆秒規定大家10點睡覺！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

「10點關燈睡覺是哪招？」一名人妻怒批，外表看似和藹可親的婆婆，其實是個大魔王，原PO才剛嫁進來，婆婆就突然下令大家晚上10點要關燈睡覺，起初原PO還配合幾次，但原PO已熬夜習慣，認為躺在床上根本睡不著，氣得向婆婆抗議後，得到的答案崩潰了。

一名女網友在匿名公社表示，婚前只與婆婆見過幾次面，「當時還覺得她挺平易近人的，說話時臉上總帶著微笑，總之給人一種很親切的感覺。」怎料一切都是假象，原PO傻眼直呼，婆婆根本是雙面人，在外人面前總是裝作和藹可親，「但是對家人卻要求的很嚴厲。」

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原PO透露，有一點最令人崩潰，就是婆婆嚴格規定大家必須在晚上10點關燈睡覺，「當我小學生嗎？記憶中好像只有幼稚園時代在10點睡。」

對於婆婆荒謬的要求，原PO質問老公「你媽一直是這樣嗎？」結果老公也皺眉回應，「不是，我們結婚之後，她才施行了這個規矩。」

身為夜貓子的原PO，因為剛嫁進門，只好忍耐配合幾次，但如今真的快被逼瘋了，「每天10點關燈睜眼到12至1點才有睡意。」某次原PO硬起來向婆婆抗議，婆婆卻不以為然解釋，「書上寫了，新婚夫妻要早睡早起，生出來的孩子才健康聰明。」

聞言，原PO臉上三條線，「我不知道她從哪裡聽到的這個歪理，看來除了早早搬出去以外，還是得繼續過每晚10點全家熄燈的日子。」

文章貼出後，底下網友哭笑不得回應，「生了小孩不就照書養」、「婆婆其實是想早點抱孫」、「我聽過八點全家熄燈，等小孩睡著才有夫妻的時間」、「婆婆是想要讓你們早點上床恩愛」、「結婚就認命，不然就分開住，再不然就是離婚」。

▼原PO崩潰想搬出去住。（圖／翻攝匿名公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

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