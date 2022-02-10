「閨蜜這詞很噁心」假面手段曝光　苦主18招被害慘：200%同意

▲小心閨蜜其實是狐狸精！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「閨蜜」一詞指的是無話不談的親密好友，不過現實生活中，閨蜜可說是搶老公的狠角色！作家苦苓驚列假面閨蜜的特點，正宮掏心掏肺，結果換來狼心狗肺，終極教戰手冊曝光，身邊若有「這18個」特徵的人，務必盡速遠離。文章一貼出，就有苦主悲嘆「才剛跟我30年的閨蜜翻臉！」

苦苓今（10）日在粉專開門見山便直呼「關於閨蜜咳咳咳」，他接著怒列18項有關假面閨蜜的暗黑手段，正宮們可準備上車抓猴了，如下：

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1.閨蜜這個詞很噁心。

2.閨蜜就是坐在你的八卦第一排，隨時把你的八卦當下酒菜的人。



3.閨蜜就是「窺密」，所有的事她都知道，然後再被她出賣。



4.閨蜜就是會跟你說內心話讓你相信的人，最後發現他的內心話都是假的。



5.閨蜜就是一起打屁，然後告訴大家你講他們壞話。



6.閨蜜就是會傷害自己、也會背叛自己的人，好的時候很好，不好的時候很不好。



7.閨蜜就是早就將你伴侶摸透透，而你還在他前面甜蜜分享和伴侶間的點點滴滴。



8.閨蜜就是讓老公蠢蠢欲動不安分的人。



9.閨蜜就是最強小三候選人。



10.閨蜜也可以跟你前面手牽手，後面下毒手。



11.閨蜜就是叫你忘了那個人、然後偷偷和他交往。



12.「閨蜜」就是那個聽妳分享妳跟男朋友如何如何，一開始是羨慕妳，然後聽著聽著就莫名其妙愛上妳男朋友，變成

嫉妒妳，並且拿妳當藉口找機會約妳男朋友私聊，最後搶走妳男朋友的人！



13.閨蜜就是準備好隨時接收你女主人身份。



14.閨蜜就是和你老公一起騙你的人。



15.防火防災防閨蜜（最容易羨慕嫉妒恨）。



16.閨蜜就是恩將仇報的蘇媽媽。



17.閨蜜就是矯情。



18.閨蜜就是傷害我最深的人，女人啊～

總結來說，苦苓認為，閨蜜就是正宮肚子裡的蛔蟲，能掌握任何八卦，甚至把對方男友、老公也摸得很透徹，最後從羨慕變忌妒，用盡辦法把男方誘惑上鉤，「閨蜜就是準備好隨時接收你女主人身份。」

該閨蜜教戰守則曝光後，有苦主跳出來討拍「我剛跟我30年的閨蜜翻臉」、「文章內容200%同意」、「第7點之後，全都慘烈經歷過」、「完全命中，閨蜜就是（你的男人都歸me），再深交的好友也要有界線」。