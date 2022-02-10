桃園+12「社區守住零足跡」！明迎開學　鄭文燦：戶外教學延後

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園今新增12例確診個案，市長鄭文燦表示，其中11例為亞旭電腦外籍移工，於復工前採檢陰轉陽，為了確保風險可控，前進指揮所決定，所有曾接觸過的移工再延長隔離14天；此外，另一確診個案則為嘉聯益樹林廠相關，為案19494，經採檢後確診，目前已經匡列同住家人、接觸者隔離。而今桃園確診案例均為居隔間確診個案，因此沒有社區足跡。

鄭文燦表示，亞旭11名外籍移工復工前採檢陰轉陽，確切原因還有待指揮中心判斷；值得關注的是，另一例嘉聯益樹林廠相關、案19494，其雖在樹林廠工作，但居住地在桃園，且桃園觀音也有嘉聯益桃科廠，總員工數為460人，今下午已緊急安排採檢，此外桃科廠還有37名移工，過年前曾進行一次快篩，全數陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，經疫調確認，嘉聯益樹林廠在1月24日到2月6日間沒有支援桃科廠工作，但2月7日、8日有台籍工程師前來支援。

鄭文燦說，自疫情開始、1月份起，只要桃園市民被匡列隔離（含其他縣市轉知的個案），若其住家無法達成1人1室，而須在防疫旅館居隔的市民，只要是經由市府通知，安排至與市府合作的防疫旅館，隔離14天的防疫旅館費用均由市府支應。

針對開學部分，鄭文燦則表示，目前校園環境清消、防疫整備工作皆已完成，明開學後學校入口需量測體溫、師生全程佩戴口罩、用餐使用隔板、集會保持社交距離、聯絡簿記錄家人健康情況等，若有感冒症狀請直接就醫，勿前往學校，「只要校內1人確診，全校停課14天，並全部採檢。」

此外，鄭文燦也指出，2月底前學校所有戶外教學、畢業旅行，全都暫時延後或取消。