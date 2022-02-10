瓦斯行起薪4萬8「廣告貼整排」仍缺人　網全搖頭：看醫生都不夠

▲送瓦斯起薪近5萬仍缺人。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

薪水高的工作不是靠腦力就是需要體力。一名網友表示，看到報紙上的徵人廣告，一整排幾乎都是瓦斯行，起新4萬8000元起跳，雖然看起來還不錯，但可能因為大家知道勞力活很辛苦，所以還是很缺人，連她自己都寧願選擇錢少一點的外送工作。

原PO在PTT WomenTalk板發文表示，去銀行辦事等叫號時，隨手拿起旁邊的報紙看，因為人太多，就把一整份都看完了，看到徵人廣告區時，上面幾乎都是瓦斯行在徵人，甚至有一排全部都是，起新為48000元，「我知道送瓦斯是勞力活，很辛苦，賺的都是辛苦錢」，需要靠勞力換取薪水，而且看一整排都是瓦斯行，就知道一定很缺人，「不過說真的，要去做瓦斯行的話，我真的還寧願去做外送....雖然錢可能會較少」。

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網友紛紛認同表示，「我問過我家送瓦斯來的，他說忙的時候一天工作18小時」、「扛瓦斯很累吧，這薪水太低了」、「這薪水未來看醫生都不夠」、「真的超辛苦，瓦斯一般都會送進家裡，冬天下雨鞋子穿脫都麻煩，還有很多客人會嫌棄」、「我爸是瓦斯行老闆退休，年紀大了膝蓋就壞了」、「48000算少了吧，瓦斯這麼難扛」。