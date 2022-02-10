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PCR陽性竟「搭機輸出」　陸女返台遭緝捕調查結果出爐

▲▼立榮航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72螺旋槳客機,B-17013。（圖／記者李毓康攝）

▲立榮航空去年讓持新冠肺炎陽性檢驗證明的乘客搭機前往福建，引起兩岸官民譁然。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

去年5月全台新冠肺炎疫情爆發之初，1名陳姓大陸女子竟然持「陽性」篩檢證明，輕易搭上立榮航空班機，到廈門落地立即遭隔離，引起兩岸譁然，陳女返台後被以通緝犯身分遭拘捕偵辦，台北地檢署認為，陳女因過去多次篩檢陰陽轉換，最後1張結果又是英文「POSITIVE」，陳女沒注意，也沒人提醒，不是故意觸法，10日處分不起訴。

陳女嫁來台灣多年，已取得身分證，在2021年5月，北部爆出多起疑似社區感染，政府鼓勵台北市萬華地區民眾篩檢，陳女到剝皮寮進行快篩呈現陽性，立即被送往士林隔離處所安置，後來PCR篩檢轉陰，陳女仍坐完「隔離監」才回家。

▲立榮B7511旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情嚴峻期間，民眾除了檢附3天內因性證明，還自主穿戴防疫裝備等候搭機。（資料照／記者林敬旻攝）

5月中，陳女想依原先計畫返回福建娘家探視親人，因政府規定須有3天內PCR陰性證明才能登機，因此到輔大醫院做檢測，結果簡訊通知快篩結果陰性，如有3天內沒再收到通知，就表示不用擔心，陳女發現這不是PCR檢測，親自跑回輔大詢問後，決定再自費4、5千元重做PCR。

5月31日，陳女因接獲通知前往輔大親自領取PCR證明，書面上顯示的檢測結果是「POSITIVE」，因購買機票起飛再即，陳女認為依照之前簡訊內容，沒特別通知就沒事了，直接帶著這份證明到松山機場搭上立榮B7-511航班，此時萬華區衛生單位接獲醫院層層決策通報，前往陳女住處找人已來不及了。

陳女搭機抵達廈門後，立刻遭當地衛生單位進行隔離，由於當地防疫措是繁雜，陳女舟車勞頓3個多月，好不容易回到娘家住沒幾天，一飛回到台灣，又因涉嫌違反《新冠肺炎防治紓困條例》、偽造文書等罪遭通緝拘捕，經檢察官視訊偵訊後，再次接受防疫隔離。

▲立榮B7511旅客穿戴防疫裝備前往廈門。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳女當時持「POSITIVE」陽性檢驗證明卻能順利搭機。（示意圖／記者林敬旻攝）

陳女堅稱自己搭機時不知道是陽性，因為過去幾次陰陽轉換，讓她覺得如果沒被通知到，就不會有問題，且她才在台灣被隔離過，不會明知自己是陽性，又跑去大陸被關3個月。

檢察官調查，陳女到輔大領取PCR證明時，醫院人員沒有叮囑注意事項，衛生單位接獲通報後，也已經來不及找到陳女說明，而陳女拿出POSITIVE證明給立榮航空地勤，也沒遭到拒絕就直接放行，很可能陳女真的沒有意識到自己陽性，所以填寫的相關健康申明書也不算偽造文書，最後以無主觀犯意、犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴。

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