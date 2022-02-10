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各國防疫鬆綁一次看！　與病毒共存「棄嚴防死守」

▲▼紐約,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州長已宣布，很快會撤銷成人在室內公共場所的口罩強制令。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

丹麥2月1日起成為歐盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家，美、英、法、瑞典及韓國也紛紛鬆綁，開始轉向與病毒共存。

有鑒各國陸續棄守，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月1日在日內瓦總部警告，無論是要舉白旗或宣告戰勝疫情，都還為時尚早，畢竟Omicron傳染率極高、死亡率也不低。Omicron現蹤十多週以來，全球通報逾9000萬例確診，比2020全年確診還多，多數地區病故都在增加。

以下彙整各國鬆綁情況：

美國
「華盛頓郵報」指出，全美單日新增確診與住院開始降溫，除共和黨執政的「紅州」早先就已放鬆防疫限制，防疫態度相對較謹慎的傳統民主黨「藍州」今天也紛紛撤銷口罩強制令；白宮最高防疫專家佛奇（Anthony S.Fauci）說，美國「已在通往常態之路」。

紐約、伊利諾、羅德島等州的州長已宣布，他們很快會撤銷成人在室內公共場所的口罩強制令，而像麻薩諸塞等一些州也已同意學童在校園無須戴口罩。

加利福尼亞、康乃狄克、新澤西、賓夕法尼亞、俄勒岡、德拉瓦等州日前皆已撤銷強制戴口罩，哪些時機才要戴由地方機關定奪。

英國
英國首相強生（Boris Johnson）9日宣布，如COVID-19的感染率保持穩定，本月底英格蘭將宣布取消確診後必須自我隔離的規定。

強生原訂3月24日取消自我隔離規定，但他告訴國會議員，計畫2月底國會結束休會開議的第一天說明與病毒共存策略，「希望能整整提前一個月，取消國內最後防疫限制，包括要求檢測陽性者自我隔離的規定」。

英格蘭地區到1月底已幾乎全面取消所有限制，如今在密閉場所已不需要戴口罩，疫苗護照計畫也遭擱置。

▲▼丹麥從2月起將解除幾乎所有新冠疫情限制措施，成為第一個防疫鬆綁的歐盟國家。（圖／路透資料照）

▲丹麥從2月起將解除幾乎所有新冠疫情限制措施，成為第一個防疫鬆綁的歐盟國家。（圖／路透資料照）

丹麥
丹麥2月1日起揮別口罩和健康通行證，成為歐盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。現在丹麥只在邊境為來自申根區以外國家且未施打疫苗的旅客，制定少數防疫限制。

丹麥去年9月至11月首度嘗試解除限制後，如今再度放棄防疫檢查，酒吧、餐廳營業時間也不再受限。

瑞典
歐洲新聞台（Euronews）指出，有鑒疫情因Omicron高傳染、低重症而進入「新階段」，瑞典從9日起解除近乎所有國內的防疫限制。酒吧、餐廳無需再提前於晚間11時打烊，聚會相關規定也鬆綁，進入公共場所不再要求疫苗接種證明，頂多建議尖峰時段搭乘大眾運輸工具時要戴口罩。

挪威
歐洲新聞台指出，在總理斯特勒（Jonas Gahr Store）表明社會已需與病毒共存後，挪威很快會跟進瑞典腳步解除大部分國內防疫限制。

挪威1月時就已宣布入境隔離撤銷，即便沒打疫苗，入境挪威不需自我隔離，但強調未打疫苗的旅客在抵達挪威前仍須先做篩檢。

▲▼法國,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國2月2日起室外無須再戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

德國
「紐約時報」報導，儘管單日新增確診仍處高檔，德國的染疫病故與確診住院相對低得多，一些邦正陸續鬆綁諸如宵禁、室內用餐及購物防疫限制等，聯邦與各邦官員訂於下週開會，協調鬆綁措施。聯邦衛生部已示意，不用等到4月17日復活節就會大幅鬆綁。

法國
法國24台（France 24）報導，總理卡斯特克斯（Jean Castex）1月20日已宣布，2月2日起解除音樂廳、體育賽事的觀眾容納限制，2月2日起室外也無須再戴口罩，夜總會等也可恢復營業。

▲▼南韓,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國9日宣布放棄疫情以來實行的「追蹤、篩檢、治療」清零防疫模式。（圖／達志影像／美聯社）

韓國
法新社與金融時報指出，由於衛生照護體系快被激增的Omicron確診例壓垮，韓國9日宣布放棄COVID-19疫情以來他們所自豪的「追蹤、篩檢、治療」的清零防疫模式。

衛生官員表示，新的防疫措施從2月起分階段上路，會把資源重新聚焦於最脆弱族群。以篩檢為例，將優先篩檢60歲以上族群。

此外，之前只要確診一律會被送到一處公家防疫中心治療與隔離，如今無症狀確診者改採居家隔離。

根據新作法，60歲以下且沒有慢性病的確診者，將改採自我健康監測，同一家庭的成員也可自由外出採買。病毒篩檢陽性但7天後已無症狀者，離開隔離所前也不需再做PCR檢測。原本負責監控隔離者的衛生人員將重新部署，以協助重症者家庭治療。

►英相強生宣布：2周內解除「所有防疫限制」　確診者無須隔離
►南韓單日暴增5.4萬例創新高　恐怖預測曝光！「1天飆36萬」不遠了
►反對強制打疫苗！加拿大卡車司機癱瘓美加邊境大橋　跨境貨運受阻

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