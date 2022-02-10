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新北板橋一家四口群聚！北市擴大採檢　勤業眾信2924人全陰性

記者袁茵／台北報導

新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）、妹妹（案19346）男友媽媽（案19385）確診，其中姐姐（案19355）在台北市信義區的勤業眾信聯合會計師事務所上班。北市衛生局10日公布，勤業台北所員工自主採檢2924人，目前全數陰性。

▲▼北市府公布案19346、案19353、案19355確診足跡。（圖／北市府提供）

▲北市府公布案19346、案19353、案19355確診足跡。（圖／北市府提供）

針對新北市個案（案19353、案19355）擴大採檢進度，北市衛生局10日表示，個案職場皆位於台北市，職場及相關接觸者居家隔離計437人，其中328人採檢結果為陰性，109人檢驗中；另已擴大採檢82人，均為陰性。

另外，針對位於台北市信義區南山廣場的勤業眾信聯合會計師事務所部分，衛生局說明，該公司8日已完成所有樓層辦公區域暨公共空間清潔消毒，並靜置6天。除居家隔離對象，其餘員工居家辦公至2月13日，每日進行健康監測及回報；9日該公司台北所員工自主採檢數共2924人，採檢結果全數陰性。

據了解，案19346的爸爸（案19353）是一名社區保全管理員，案19353於2月3日至2月7日都有在台北上班，目前Ct值19.6，保全公司共有127人，4名接觸者被列居家隔離，123人安排採檢；另外社區大樓1名清潔人員和住戶名單正在造冊中，全棟皆列自主健康監測，已進行相關衛教，並將安排篩檢車前往。

台北市副市長黃珊珊9日於防疫記者會表示，案19355在2月3日至2月7日有到台北市工作，個案Ct值28.9，因為職場人數較多，所以匡列數量相對多，目前同樓層員工居家隔離403人，包括台北市207人、外縣市196人，職場大樓總共近7000名工作人員，希望這些人能做相關自我採檢或快篩，今天也有開立該地區專案，並呼籲同樓層且有疑慮民眾到7家醫院採檢。

▼台北市政府9日公布疫調防疫作為圖表。（圖／北市府提供）

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