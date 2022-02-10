陸嚴打哄抬價格　鐵礦石期貨大跌後快速反彈

▲山東日照港的鐵礦石裝卸場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發改委、能源局9日就價格過快上漲，約談了多家鐵礦石資訊企業，要求各企業不得哄抬價格、不得捏造散佈漲價資訊，並強調會加強監管，對相關違法違規行為露頭就打、嚴厲懲處。消息傳出後，當日鐵礦石主力合約隨即重挫超過5%，收盤報781元；不過，跌勢並沒有延續太久，隔日立即又反彈，截至10日上午9時，上漲0.82%、報802.5元。

大陸國家發改委表示，國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散佈漲價信息，不得哄抬價格。

發改委強調，市場監管總局高度關注鐵礦石價格變化，將進一步研究採取有效措施，保障鐵礦石市場價格平穩運行；同時加強市場監管，對於捏造散佈漲價信息、哄抬價格等違法違規行為，露頭就打，嚴厲懲處。

對此，大陸國泰君安鐵礦石高級研究員馬亮表示，這是繼1月28日後，發改委第二次針對鐵礦石價格表態，顯示出鐵礦石經歷連續大幅上漲後，所面臨的政策監管壓力不斷加大，對市場心態產生衝擊。

對於鐵礦石價格的高漲，上海卓鋼鏈黑色研究院首席分析師張磊認為主要有四大影響，一是2021年四季度鋼鐵產量嚴控，多數企業在進入2022年後復產預期強烈，整體原料補庫需求增加，推動鐵礦石價格上行。二是春節前後國外主流礦山有消息炒作減產減量，市場對原料供應縮減有預期，同樣助推了鐵礦石價格走強。三是春節前鋼廠噸鋼利潤較高，在成材冬儲價格鎖定的情況下，提前採購原料鎖定利潤同樣導致了對原料市場的看好。

鐵礦石資訊企業被約談的消息傳出後，當日鐵礦石主力合約隨即重挫，收盤下跌5.9%，報781元；不過，跌勢並沒有持續太久，隔日很快就迎來反彈，截至10日上午9時，上漲0.82%、報802.5元。