經典IP就在身邊！聯手海內外打造形象大片「街頭塗鴉、LINE貼圖、童書」開啟世代對話

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「希望每天都是星期天～無憂無慮快樂去聊天～」6、7年級生們還記得這首歌，以及當初在電視裡唱唱跳跳的經典IP「台灣阿龍」嗎？沒錯！身為早期台灣圖像代言角色的「台灣阿龍」近期不僅現身螢幕，更跳進大家生活！同步串聯不熟悉他的8、9年級生，在各領域跨世代攜手合作，展現專屬於台灣在地創意的同時，更期待促成不同世代的相互理解！

▲台灣人壽全新3D擬真動畫。（圖／台灣人壽提供）

網路議題雖然有快速消長的特性，但總是有幾個問題每隔一陣子就會再度掀起討論，像是「哪個世代最幸福」就是會讓網友討論到翻的題目之一。隨著少子化以及科技大幅度邁進，無庸置疑的是，8、9年級生在成長過程中可以享受到的資源與視野，要比6、7年級生還來得更多更廣。像是在多媒體社會成長的他們，接觸到的卡通動漫例如飛天小女警、數碼寶貝、海賊王等，就擁有相當多元的主題與畫風，也造就8、9年級生擁有更充沛的創作能量，以及能廣納、混搭不同風格、文化的特性。

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然而，有時在大眾與報章媒體的討論下，如果要更直接地「定義」一個世代，不免還是會將他們「貼上標籤」。其中最廣為人知的標籤就是代表7年級的「草莓族」了，但隨著世代交替，過去被認為最幸福的8、9年級生，其實成長背後的社會也累積了國際打壓、友邦斷交、金融風暴、房價飆漲等問題。根據美國信諾保險集團的「2019年360°康健指數調查」的結果發現，台灣的壓力指數竟是全球排名第二位，僅次於南韓！巨大的壓力讓人們的生活禁不起一點改變的風險，面對各種決定也趨於保守，因此被視為全球指標的「國際學生能力評量計畫PISA」，測試結果也顯示台灣學生「害怕失敗」世界第一。儘管8、9年級生在世俗的檢視下仍然堅守完成夢想的衝勁，但在面臨現實拉扯後，衡量工時、薪資與生活壓力，理性決定不婚不生不買房，卻又被貼上「軟爛世代」、「躺平族」等稱號，在不同世代對於生活品質、付出成本以及成功與否，暫時還沒有一個交集共識以前，8、9年級即使走在夢想的道路上，也可能被視為軟爛無力甚至挑釁叛逆。

其實仔細觀察，所謂不想努力、躺平、軟爛的刻板印象，真的是大眾認識的8、9年級模樣嗎？別忘了，時下生猛的創新機會，包括以數位平台或募資，開啟創業、宣傳、塑造品牌的可能，以文字、影像甚至聲音，掌握話語權的KOL自媒體，甚至帶動加密貨幣價值高度飆漲的GameFi、NFT等，皆有著8、9年級生在裡頭努力實現夢想的身影。然而，若因為始終不被這個社會大眾所理解，即使他們擁有再強大、閃亮的創新思維，失去理解、欣賞他們的觀眾與舞台，原有的自信也會逐步黯淡。本該由8、9年級生接棒繼續推動這個世界，但世界或許也因為如此而停止往前滾動……。

▲片中怪獸逐漸喪失信心與活力，在阿龍的陪伴下，重新找回熱情。（圖／台灣人壽提供）

難道6、7年級與8、9年級距離理解對話，還有一段很長的路要走嗎？作為20多年前勇於說出「內心話」的台灣經典本土IP，台灣阿龍此次現身，不僅要勾起6、7年級的回憶，更想鼓舞隨時準備好承擔壓力的8、9年級年輕世代、即使不被人理解，也不放棄喜愛事物的熱情與自信！為此，台灣阿龍邀請海內外的怪獸動畫團隊，共同打造首支3D擬真動畫，以阿龍萌呆又強悍的新面貌與怪獸角色傳達，「像怪獸般承受高壓又獨特的你，還是需要能懂你的好朋友，一起找到屬於自己定義的成功！」

台灣阿龍現身的台灣人壽2022全新形象影片，除了要讓台灣阿龍與年輕世代「一同獸化」，傳達出怪獸世代「勇敢打破框架，不向現實低頭」的韌性，更要讓阿龍成為新世代最懂他們的生活事業夥伴！從1月底開始，台灣阿龍串聯各領域神獸級優秀人才的超猛合作，就會在社群平台上陸續釋出。預計將以「街頭塗鴉」、「LINE貼圖」、「聯名童書」3方向跨世代合作，讓小朋友到大人都能重新認識台灣阿龍與台灣豐沛的年輕文創能量！

不分世代，只要是喜愛圖像創作藝術的族群，近期不妨找個時間到西門町、信義松仁路等熱鬧商圈，沉浸在街頭塗鴉藝術家Song-頌君、DISK和Philip，將廣告影片內容延伸創作的隨興塗鴉，甚至也可以加入這幾個最新打卡地標牆面，成為與阿龍相互呼應的創作元素！3月更將推出LINE動態貼圖，讓逗趣又貼切的台灣阿龍，瞬間拉近與長輩或晚輩的聊天距離。另外更有溫馨主題的聯名童書，要讓親子共讀的族群與繪本控都暖心想收。

▲台灣人壽與藝術家Song-頌君、DISK和Philip攜手打造城市塗鴉。（圖／台灣人壽提供）

不過，在以上這些活動開跑前，台灣人壽邀請所有世代搶先觀賞由無數台灣人才共同打造的3D擬真動畫，影片裡的細節不僅鋪陳滿滿的台灣元素，暗藏的寓意和彩蛋也都流露出新世代的主張。現在就把連結傳給最期望他們理解自己的親朋好友，藉由許多人的共同記憶「台灣阿龍」，在這部最新影片「龍是你兄弟」中，向全世界證明年輕世代不可限量的創意可能。

▼台灣人壽2022年全新形象動畫廣告。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）