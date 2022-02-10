　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

經典IP就在身邊！聯手海內外打造形象大片「街頭塗鴉、LINE貼圖、童書」開啟世代對話

生活中心／綜合報導

「希望每天都是星期天～無憂無慮快樂去聊天～」6、7年級生們還記得這首歌，以及當初在電視裡唱唱跳跳的經典IP「台灣阿龍」嗎？沒錯！身為早期台灣圖像代言角色的「台灣阿龍」近期不僅現身螢幕，更跳進大家生活！同步串聯不熟悉他的8、9年級生，在各領域跨世代攜手合作，展現專屬於台灣在地創意的同時，更期待促成不同世代的相互理解！

▲▼台灣阿龍,台灣人壽,街頭藝術,Line,貼圖,童書,IP。（圖／台灣人壽提供） 

▲台灣人壽全新3D擬真動畫。（圖／台灣人壽提供）

網路議題雖然有快速消長的特性，但總是有幾個問題每隔一陣子就會再度掀起討論，像是「哪個世代最幸福」就是會讓網友討論到翻的題目之一。隨著少子化以及科技大幅度邁進，無庸置疑的是，8、9年級生在成長過程中可以享受到的資源與視野，要比6、7年級生還來得更多更廣。像是在多媒體社會成長的他們，接觸到的卡通動漫例如飛天小女警、數碼寶貝、海賊王等，就擁有相當多元的主題與畫風，也造就8、9年級生擁有更充沛的創作能量，以及能廣納、混搭不同風格、文化的特性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，有時在大眾與報章媒體的討論下，如果要更直接地「定義」一個世代，不免還是會將他們「貼上標籤」。其中最廣為人知的標籤就是代表7年級的「草莓族」了，但隨著世代交替，過去被認為最幸福的8、9年級生，其實成長背後的社會也累積了國際打壓、友邦斷交、金融風暴、房價飆漲等問題。根據美國信諾保險集團的「2019年360°康健指數調查」的結果發現，台灣的壓力指數竟是全球排名第二位，僅次於南韓！巨大的壓力讓人們的生活禁不起一點改變的風險，面對各種決定也趨於保守，因此被視為全球指標的「國際學生能力評量計畫PISA」，測試結果也顯示台灣學生「害怕失敗」世界第一。儘管8、9年級生在世俗的檢視下仍然堅守完成夢想的衝勁，但在面臨現實拉扯後，衡量工時、薪資與生活壓力，理性決定不婚不生不買房，卻又被貼上「軟爛世代」、「躺平族」等稱號，在不同世代對於生活品質、付出成本以及成功與否，暫時還沒有一個交集共識以前，8、9年級即使走在夢想的道路上，也可能被視為軟爛無力甚至挑釁叛逆。

其實仔細觀察，所謂不想努力、躺平、軟爛的刻板印象，真的是大眾認識的8、9年級模樣嗎？別忘了，時下生猛的創新機會，包括以數位平台或募資，開啟創業、宣傳、塑造品牌的可能，以文字、影像甚至聲音，掌握話語權的KOL自媒體，甚至帶動加密貨幣價值高度飆漲的GameFi、NFT等，皆有著8、9年級生在裡頭努力實現夢想的身影。然而，若因為始終不被這個社會大眾所理解，即使他們擁有再強大、閃亮的創新思維，失去理解、欣賞他們的觀眾與舞台，原有的自信也會逐步黯淡。本該由8、9年級生接棒繼續推動這個世界，但世界或許也因為如此而停止往前滾動……。

▲▼台灣阿龍,台灣人壽,街頭藝術,Line,貼圖,童書,IP。（圖／台灣人壽提供）

▲片中怪獸逐漸喪失信心與活力，在阿龍的陪伴下，重新找回熱情。（圖／台灣人壽提供）

難道6、7年級與8、9年級距離理解對話，還有一段很長的路要走嗎？作為20多年前勇於說出「內心話」的台灣經典本土IP，台灣阿龍此次現身，不僅要勾起6、7年級的回憶，更想鼓舞隨時準備好承擔壓力的8、9年級年輕世代、即使不被人理解，也不放棄喜愛事物的熱情與自信！為此，台灣阿龍邀請海內外的怪獸動畫團隊，共同打造首支3D擬真動畫，以阿龍萌呆又強悍的新面貌與怪獸角色傳達，「像怪獸般承受高壓又獨特的你，還是需要能懂你的好朋友，一起找到屬於自己定義的成功！」

台灣阿龍現身的台灣人壽2022全新形象影片，除了要讓台灣阿龍與年輕世代「一同獸化」，傳達出怪獸世代「勇敢打破框架，不向現實低頭」的韌性，更要讓阿龍成為新世代最懂他們的生活事業夥伴！從1月底開始，台灣阿龍串聯各領域神獸級優秀人才的超猛合作，就會在社群平台上陸續釋出。預計將以「街頭塗鴉」、「LINE貼圖」、「聯名童書」3方向跨世代合作，讓小朋友到大人都能重新認識台灣阿龍與台灣豐沛的年輕文創能量！

不分世代，只要是喜愛圖像創作藝術的族群，近期不妨找個時間到西門町、信義松仁路等熱鬧商圈，沉浸在街頭塗鴉藝術家Song-頌君、DISK和Philip，將廣告影片內容延伸創作的隨興塗鴉，甚至也可以加入這幾個最新打卡地標牆面，成為與阿龍相互呼應的創作元素！3月更將推出LINE動態貼圖，讓逗趣又貼切的台灣阿龍，瞬間拉近與長輩或晚輩的聊天距離。另外更有溫馨主題的聯名童書，要讓親子共讀的族群與繪本控都暖心想收。

▲▼台灣阿龍,台灣人壽,街頭藝術,Line,貼圖,童書,IP。（圖／台灣人壽提供） 

▲台灣人壽與藝術家Song-頌君、DISK和Philip攜手打造城市塗鴉。（圖／台灣人壽提供）

不過，在以上這些活動開跑前，台灣人壽邀請所有世代搶先觀賞由無數台灣人才共同打造的3D擬真動畫，影片裡的細節不僅鋪陳滿滿的台灣元素，暗藏的寓意和彩蛋也都流露出新世代的主張。現在就把連結傳給最期望他們理解自己的親朋好友，藉由許多人的共同記憶「台灣阿龍」，在這部最新影片「龍是你兄弟」中，向全世界證明年輕世代不可限量的創意可能。

▼台灣人壽2022年全新形象動畫廣告。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
英相強生宣布：2周內解除「所有防疫限制」　確診也不用隔離
快訊／嘉聯益電子廠再爆14確診！　新北衛生局證實
白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！　美照震撼7萬人：認不出
媽祖遶境完約同事老婆色色　車震男一句話下場慘
「魔術級隱乳正妹」一條線Hold住南半球　娜美身材驚呆
李千那奔赴「明金成靈堂」！　高宇蓁腫眼不發一語
快訊／西堤確診員工出院　再採檢竟復陽
蘋果「1項新產品」將取代iPhone？　程式碼首見神秘系統

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】台灣人壽超值旅平險　返鄉走春提前投保安心加倍

業界唯一！中信金公司治理　獲協會認證「特優」

李秉穎曝「病毒共存時間點」！元宵後縮短檢疫天數　專家有疑慮

搶票最後機會！高鐵228連假再「加開6班車」　2／12開賣

「4星座」快買威力彩！專家曝「財運最旺時段」：有機會一夜致富

牛年閃耀虎年燦爛　光華高中勇奪2022台灣燈會燈王

快訊／西堤確診員工出院「採檢復陽」！鄭文燦：屬舊案

快訊／桃園明天開學！鄭文燦下令：1人確診，全校停課14天

屏東潮州「潮榮診所」3確診！　縣府急尋4天內到過的民眾篩檢

經典IP就在身邊！聯手海內外打造形象大片「街頭塗鴉、LINE貼圖、童書」開啟世代對話

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

李秉穎曝「病毒共存時間點」！元宵後縮短檢疫天數　專家有疑慮

搶票最後機會！高鐵228連假再「加開6班車」　2／12開賣

「4星座」快買威力彩！專家曝「財運最旺時段」：有機會一夜致富

牛年閃耀虎年燦爛　光華高中勇奪2022台灣燈會燈王

快訊／西堤確診員工出院「採檢復陽」！鄭文燦：屬舊案

快訊／桃園明天開學！鄭文燦下令：1人確診，全校停課14天

屏東潮州「潮榮診所」3確診！　縣府急尋4天內到過的民眾篩檢

經典IP就在身邊！聯手海內外打造形象大片「街頭塗鴉、LINE貼圖、童書」開啟世代對話

快訊／潮州鎮診所驚現3確診　屏縣府今下午將說明公佈足跡

明金成心因性休克驟逝　營養師：無關年紀！10種食物多吃可預防

韓團成員遭酒駕追撞「敬業擠笑容」上工　行程結束後送醫了

還有3個2000萬！刮刮樂選號攻略曝　她連買3張「這號碼」全中了

韓國瑜8字頭賠售南港豪宅　6年後鄰居「每坪貴10萬」脫手

他耍帥「-5°C跳冰河」還要愛妻幫忙拍　慘死瞬間全錄下

黃汪路中央炸屎「飼主1神物撈走」　6千人狂讚：專業接棒賽

50樓Cafe草莓吃到飽2／14開跑　情人節雙人加購599可享龍蝦大餐

英相強生宣布：2周內解除「所有防疫限制」　確診者無須隔離

慶元宵！超商就有「3大名店湯圓」　抹茶豆沙、紫米花生一次吃

紅酒加FM2性交易變性侵　丟6千元想落跑淫狼身上還有22顆

天弓飛彈用陸劣質零件　鄭運鵬：中科院該檢討內部採購作業

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

生活熱門新聞

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

大ㄋㄟㄋㄟ的力量

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

外國YTB「離台潮」被酸　網1反應噴人情味

即／屏東潮州鎮診所驚現3確診

杜汶澤挺台農被坑　草莓下全海綿

每天幫婆婆洗澡煮飯！周末回娘家「婆家4人找她算帳」

明金成心因性休克驟逝　營養師：10種食物多吃可預防

義大利正妹淚訴被中國男友摧毀自信　改去台灣媽讚

高雄4男集資刮刮樂中100萬元！眾人興奮到模糊

這5星座史上最難約！寧可在家耍廢

苗栗以北濕涼　明起回暖如春

爸爸包養學生妹　她傳親密照報復

更多熱門

相關新聞

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

手機功能越來越多，現在連發紅包也能用APP發送，不過要小心按到詐騙網頁。一名網友就收到非官方帳號送的「LINE紅包」，金額高達1000元，還以為是朋友送的「LINE Pay紅包」，要領取時發現步驟很複雜，最後還莫名其妙進入某個群組，連大老闆都把它當開工紅包發送，因此懷疑對方是要蒐集個資拿去賣。

同事一離職就封鎖他！全場反應超一致

同事一離職就封鎖他！全場反應超一致

假新聞流傳「十倍速」成社會隱憂

假新聞流傳「十倍速」成社會隱憂

LINE貼圖下殺3折　28款快下載

LINE貼圖下殺3折　28款快下載

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時下載

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時下載

關鍵字：

台灣阿龍台灣人壽街頭藝術Line貼圖童書IP

讀者迴響

熱門新聞

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

學雜費兩張破10萬　網：難怪沒人敢生

大ㄋㄟㄋㄟ的力量

美豔鋼琴師缺愛愛…年上尪勸拍AV

5年存10包鈔票！挖出一算：沒想過這麼多

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面