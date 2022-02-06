隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時一鍵領取

▲LINE免費貼圖優惠來了。（圖／LINE STORE）

記者邱晟軒／綜合報導

LINE Store本周僅上架1組《LINE VOOM × 貓先生與朋友們》免費貼圖，不過有批踢踢網友熱心分享5組未架上「隱藏版貼圖」，其中包括《新光三越 x 包大山》、《LINE熊大農場-哈囉兔兔的農場生活》、《LINE購物直播 x 桔醬 貝果》等，只要加入好友或解鎖任務即可免費下載。

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《LINE VOOM × 貓先生與朋友們》（立即下載）

下載條件：將 LINE VOOM 官方帳號加好友即可下載。

使用期限：90 天

《新光三越 x 包大山》（立即下載）

下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限：180 天





《LINE熊大農場-哈囉兔兔的農場生活》（立即下載）

下載條件：在LINE熊大農場完成指定任務即可下載。

使用期限：90 天





《打開宅神爺 換你當大爺》（立即下載）

下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限：180 天





《LINE購物直播 x 桔醬 貝果》（立即下載）

下載條件：將官方帳號加為好友即可下載。

使用期限：90 天

《LINE購物 x "倉倉"倉鼠免費貼圖》（立即下載）

下載條件：LINE購物App搖一搖即可下載。

使用期限：90 天

活動開始日：2月9日（三）00:00 ～ 2022年2月23日22:59