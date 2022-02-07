限時3天！　LINE貼圖「下殺3折」28款快下載

▲開工限時優惠！LINE貼圖28款3折帶回家。（圖／LINE STORE）
記者邱晟軒／綜合報導
開工好憂鬱？LINE精選貼圖限時（7-9日）3折超殺優惠，其中包含超人氣的「Misa大貼圖」、「大頭兒紅咚咚動動版」、「貓室友 新生活貼圖 上班族篇」、「NO NO LAND★上班不要看全新力作」等28款，保握機會趕緊帶回家，職場、自用兩相宜。
《Misa大貼圖》（立即擁有）
《埃及大旅社 賀歲貼圖》（立即擁有）
《大頭兒紅咚咚動動版》（立即擁有）
《白白日記 · 上班去》（立即擁有）
《貓室友 新生活貼圖 上班族篇》（立即擁有）
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《動物星球頻道 動物觀察語錄：職場篇》（立即擁有）
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《書法大師 2 之生活好動感》（立即擁有）
《亮亮豬-閃耀你的聊天室 第六輯》（立即擁有）
《NO NO LAND★上班不要看全新力作》（立即擁有）
《櫻花可可亞-全螢幕動起來》（立即擁有）
《J比兔之姊的日常3–OL的每一天》（立即擁有）
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《Nyansuke懶洋洋喵之助4-療癒小日常》（立即擁有）
《吃貨雞仔大貼圖-吃貨上班族》（立即擁有）
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《SANA殺哪～Part.8 （上班篇）》（立即擁有）
《HowHow快樂的第二天!》（立即擁有）
《貓如山和狗不動的上班小日子》（立即擁有）
《我的生活寫照-辦公室篇》（立即擁有）
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《彎彎互相鼓勵!動態貼圖》（立即擁有）
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