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2對確診情侶春節結伴屏東遊　足跡涵蓋鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮

▲屏東縣政府公佈高雄市情侶足跡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府公佈高雄市情侶足跡，圖愛琴海岸海景休閒渡假園區 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府2月9日公佈高雄市二名確診者案號「19380」、「19401」曾至屏東足跡，該二名確診者於2月1日、2日春節大年初一及初二與友人結伴，總共二對情侶4人屏東等地旅遊，縣府團隊除進一步擴大疫調，也呼籲足跡曾至相關場所的民眾，加強自我健康監測。

▲屏東縣政府公佈高雄市情侶足跡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲屏東縣政府公佈高雄市情侶足跡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

地點包括恆春鎮、枋山鄉、潮州鎮等地景點，結果近日4人陸續確診（另二名確診者尚未取得全國案號），縣府提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

▲屏東縣政府公佈高雄市情侶足跡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府公佈高雄市情侶足跡 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府指出，依據初步疫調顯示，這二對情侶4人結伴同遊，先後至枋山鄉7-11海豚灣門市、鵝鑾鼻燈塔、恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區、南風微甜冰店、枋山鄉愛琴海岸海景休閒渡假園區、車城福安宮、九如鄉歐閣汽車旅館；2月2日至九如鄉7-11三多利門市、山川琉璃吊橋、潮州日式歷史建築文化園區等地後，再返回高雄。

結果近日4人陸續確診，衛生局已匡列2名接觸者採檢後安排至防疫旅館隔離，目前屏東縣衛生局、環保局並展開相關足跡地點消毒作業，因確診者出遊時間及地點為春節人潮眾多之際，縣府團隊進一步擴大疫調中，呼籲足跡曾至相關場所的民眾加強自我健康監測，或洽詢防疫專線：08-7380208。

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