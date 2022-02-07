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省錢買衛生紙！網購抗漲促銷優惠整理　醞釀漲價的五月花也有特價

東森購物網衛生紙促銷活動優惠（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推衛生紙促銷活動優惠，使用東森幣可再折抵5%。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

受到國際原物料上漲影響，國內衛生紙大廠永豐實今（7）日宣布，旗下五月花、得意、柔情等品牌將在2月下旬調漲，賣場、網購等通路紛紛證實調漲消息後，部分消費者趕在漲價前上網補貨，平台業者也推各式衛生紙促銷優惠活動，包括五月花搭配折扣也有特價，幫忙省荷包抗漲。

東森購物表示，漲價消息一出後，觀察到衛生紙銷量明顯成長2倍，目前備貨量充足，而為了顧及民眾生活壓力，衛生紙廠商所調漲的成本，並不會全部轉嫁到消費者身上，會由東購來吸收部分成本僅會小幅調整，並搭配促銷活動優惠給消費者，像是現在購買東風2件折150，春風指定商品2件折100，使用東森幣可再折抵5%。

遠傳friDay購物也推各式衛生紙促銷，最低下殺4.8折，像是箱裝倍潔雅超質感抽取式衛生紙150抽x60包，現特價僅889元；Livi優活抽取式衛生紙箱裝100抽X60包，現特價只要479元；這次在醞釀漲價之列的五月花也有促銷，其中蓬厚柔頂級抽取衛生紙100抽x12包x6串，一箱原價1,350元，特價929元，輸入折扣碼再打9.5折。

針對年後開工首日同時迎來衛生紙漲價消息，生活市集設立「激省日用館」專區，集結多款知名大廠衛生紙，提供穩定的貨量及價格，消費者可安心選購。樂天市場則有箱購衛生紙的相關折扣和免運費優惠，並於2月再舉辦「福虎賀歲不打烊 最高40%回饋」活動，祭出居家生活用品5折起活動。

PChome 24h購物針對衛生紙推促銷優惠活動，熱銷推薦「舒潔清新綠茶拉拉抽取衛生紙（110抽x72入）」特價909元，「春風三層超厚柔感抽取衛生紙（100抽x64包）」特價729元，「舒潔頂級三層舒適竹萃迪士尼抽取衛生紙（90抽x48包）」特價839元，另外，2/14前於站上購買「舒潔衛生紙」任2箱即可折100元，2/21前購買「五月花衛生紙」滿999元折100元。

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