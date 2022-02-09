醉男狂譙按摩店「掉5顆子彈」　住飯店又鬧事！擁槍毒慘了

記者邱中岳／台北報導

北市警方8日凌晨接獲報案，長春路上有名男子不斷咆哮，警方到場不見人影，卻在地上撿到4顆子彈以及1發空彈殼，3小時後民眾報案又有人鬧事，警方到場比對車子竟與掉子彈為同一台車，現場盤查女車主及其男友，除查獲毒咖啡包外，並突破男子心防，搜出改造手槍。

中山分局8日凌晨時分獲報，有民眾在長春路上不斷咆哮，警方到場發現現場遺留4顆子彈以及1顆空彈殼，調閱監視器發現1對情侶以及搭乘的車輛，鎖定37歲的楊姓女車主，另1人則是楊的44歲謝姓男友，準備通知車主到案說明。

▲男子口袋掉出子彈，因咆哮惹警方注意，被查獲毒品以及槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

但3小時後警方又接獲報案，有男子情緒失控在旅館外酒醉咆哮，警方到場發現車牌竟與掉落子彈的車輛吻合，確認為楊女以及謝男之後，立刻對2人進行盤查，最後在楊女身上起獲毒品咖啡包，並追問楊女子彈是否為其遺落。

楊女當場表示，子彈是謝姓男友所遺落，警方在謝男朋友的住處內查獲1把土耳其改造手槍，訊後依照毒品、《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

據了解，謝姓男子當時酒醉，跑到長春路上對按摩店咆哮，離開時從口袋掉出子彈，最後由楊姓女友載到附近旅館休息，但沒想到情緒失控又再度咆哮，飯店人員因此報警，警方意外比對出車牌，最後順利查獲槍枝。

謝男酒測值0.8，因為不斷躁動、情緒不穩定，警方只能將他上銬帶回派出所保護管束，儘管謝男辯稱槍枝是已故友人寄放，但警方仍不採信，將持續追查槍枝來源。

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