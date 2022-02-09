同事幫印文件「跑出神奇QR Code」　成品驚呆網：怎麼辦到的

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前請同事到超商印文件，怎料對方最後帶回來一張「取件截圖畫面」，還不斷抱怨影印機有問題，讓她哭笑不得。而成品也驚呆眾網友，忍不住狂問「我覺得很不簡單欸，怎麼印的？」

女網友昨在爆怨公社苦笑直呼，「當你請同事幫忙去小七印工作用的公告，結果她拿一張這個回來，還抱怨10塊錢很貴，機器有問題根本印不出來的時候，該讚嘆她竟然有辦法印出一張A4的取件QR Code，還是代替被冤枉的小七機器掐死她？」

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▲同事把取件畫面給印出來。（圖／翻攝自爆怨公社）

從照片中可見，文件檔取件的畫面被整個印出來，除了上傳日期、列印期限，還出現一個大大的QR Code，這讓原po不禁搖頭，「正常人會在ibon機器輸入圖片取件碼，或給機器掃QR Code，就能直接印出文件，這個不正常的我真的不知道是哪裡撞到？」

看到天兵同事的事蹟，網友們也被戳笑，紛紛回應「公開表揚她」、「可以印出這個畫面很厲害欸」、「太厲害了，真不知怎麼辦到的」、「門市的人沒看到嗎？還是已經笑到在地上打滾了」、「我只想知道這要怎麼印出來阿」、「讚嘆+1」、「這天才是怎樣用的啦」、「好可愛的同事」。

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