全台小七店名「最愛用這個字」　鑫只排第4名！PTT推爆笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／統一超商提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前發現，小七店名開頭很常出現「鑫」這個字，於是心血來潮挖出全台分店名，並進行一番統計；沒想到，擁有興盛、多財之意的鑫和金，只落在第4和第5名。對此，不少鄉民笑推，「又一個浪費才能的」、「怎麼會有人去查這個哈哈哈」。

網友在PTT發文表示，「大家好我文組的，有沒有人發現，7-11的店名開頭常常是鑫？我剛剛覺得很奇怪，就去抓全台分店店名，發現排成這樣。」

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從統計圖可見，第一名「新」字遙遙領先，幾乎是第二名「大」字的3倍，而第三名則為「東」字，而原po也忍不住驚呼，「鑫和金居然是第4和第5名，是不是取店名不知道要取什麼，就擺個鑫在前面阿。」

▲網友做出圖表，戳笑不少鄉民。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民們紛紛笑讚，「好有趣喔！感覺可以寫小論文，哈哈」、「你可以做四大超商的整理呀，發個問卷給店主，做個調查XD」、「偷偷告訴你，開診所都喜歡有安跟康兩個字」、「很有趣的發現」、「就喜歡統計吧你」、「社會觀察家+1」、「你審計員嗎」、「不錯，有研究精神」、「這題目不錯，真的可以考慮研究看看」。

同時，也有人忍不住吐槽，「你是不是隔離沒事做」、「你484沒工作」、「奇怪的是你怎麼不討論前三名」、「推算命說，好像真的蠻多企業會這樣，話說你太閒」。