超商文具熱銷排行曝光！第一名超意外　不到半年賣2.53座玉山高

▲萊爾富2021年度文具熱銷排行榜出爐。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

2022新年過完了，就有超商揭曉「2021年度文具熱銷榜」，冠軍居然由「奠儀包」拿下，不到半年銷量就可賣出2.53座玉山高，而第二、三名則分別為撲克牌及紅包袋，其中撲克牌每逢連假期間就是翻倍賣，不到半年銷量就可堆疊出5.9座101高。

萊爾富整理2021年度文具熱銷榜，據內部統計，最熱銷的第一名居然是「奠儀包」，主要因慰問家屬的奠儀包非常態性用品，使用率低，相較文具店整包販售，超商單包購買更為便利，因此長居超商的文具熱銷榜，而萊爾富也表示，奠儀包不到半年銷量就可賣出2.53座玉山高。

第二名為撲克牌，無論是家族聚會、朋友慶生或主題派對等，是最能帶動氣氛的人氣桌遊，進超商隨手便是幾盒幾盒購買，每逢連假期間更是翻倍的賣，不到半年銷量就可堆疊出超過5.9座101大樓高。

▲第二名由撲克牌拿下，不到半年銷量就可堆疊出超過5.9座101大樓高。



第三名則是紅包袋，除具購買便利性外，近年萊爾富亦引進多款可愛、文青、搞怪或創意有趣的限定款紅包，受到不少年輕人喜愛，無論包的厚不厚，可愛造型或是紅包上的創意俏皮文字，收到的人也會忍不住會心一笑，不只年節期間熱賣，平時包給長輩祝賀或小朋友生日也都極具吉祥寓意。