明天衝了！超商「單杯茶1元喝」限時開抽　還有第2杯0元

▲超浪費櫻花咖啡杯。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

開工咖啡小確幸喝不夠沒關係！超商加碼推出「好茶杯杯抽」活動，期間凡購買指定茶即可獲得杯貼1張，且杯杯有獎，最大獎有機會抽中「單杯1元」優惠，明（9）日起3月8日限時開跑。另，星巴克至2月26日也推最新數位活動，祭出中杯飲料免費喝、全品項買1送1等優惠，通通要把握機會搶喝一波。

準備迎接春天，全家特意將單品咖啡、私品茶換上櫻花杯裝，粉嫩櫻花結合抹茶綠杯身，打造滿滿春天氣息，其中，私品茶櫻花杯隨杯附贈「好茶杯杯抽」杯貼，一共祭出5大優惠且杯杯有獎，最大獎可以爽喝「仙女波波鴛鴦單杯1元」，還有仙女波波醇奶茶第二杯0元、65元私品茶飲品單杯55元、55元私品茶飲品單杯45元及50元私品茶飲品單杯40元等，提醒消費者須先把貼紙撕下來留存，並於結帳前出示畫面提供店員刷取即可享優惠。

▲星巴克至2月26日前推最新數位活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另，星巴克也祭出最新「PERFECT BLEND完美組合」數位體驗活動，即日起至2月26日只要上特定活動網頁，完成數位活動即可領取優惠券，期間每日上午11時至晚上8時開放兌換，每次最多可換同個帳號內的2張優惠憑證；此次活動最大獎祭出「中杯飲料1杯免費喝」，還有「全品項買1送1」、「全品項大杯以上第2杯半價」、「全品項大杯以上買2送1」、「飲料+糕點消費折30元」、「甜蜜系列飲料消費折30元」等。

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