漲價連環爆！「3民生用品」要變貴了　荷包直接噴血

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漲價連環爆！「衛生紙、尿布、清潔用品」要變貴了　荷包噴血

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲民生用品漲不停，消費者荷包直接失血。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

民生用品漲不停！永豐實7日宣布，旗下多個衛生紙品牌將在2月下旬漲價，賣場目前也紛紛接獲消息擬調整價格。而調漲原因則是國際紙漿、包材、能源等物料上漲。如今卻傳出嬰幼兒必備的尿布，也將調漲10％以上，且漲幅比衛生紙還高，首當其衝的是養育嬰幼兒的父母，直接多了一筆開銷負擔。

根據《中時電子報》報導，尿布擬調漲10％以上，漲幅高於衛生紙的8％。衛生紙由於多在國內生產，紙漿等大宗物資進口，政府還能運用降稅、補助以及遊說通路業者等方法來降低漲幅。

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▲▼幫寶適（Pampers）,寶僑（P&G）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尿布也喊漲，預估漲幅比衛生紙還高。（圖／達志影像／美聯社）

報導還指出，尿布就截然不同了，尿布進口時已是成箱的成品，像幫寶適、滿意寶寶等品牌，國人較愛好選購標榜日本製與原廠正貨，現在原產地除了價格調漲，更大壓力則是貨運成本增加3到4成，廠商根本抵擋不住漲勢。

永豐實旗下品牌「五月花」、「得意」、「柔情」將調漲價格8到20％不等，另外清潔用品則是調漲5-8％，調漲時間預估在2月下旬。據了解，其中「抽取式衛生紙」漲幅平均約8％、「平版衛生紙」漲幅約11％，「袖珍包」則漲最多，預估超過20％。以目前販售最好的五月花澎厚柔系列100抽10包，1串售價為119元來試算，如調漲8%後售價變成129元，平均就漲10元。

除了衛生紙調漲，永豐實旗下品牌「橘子工坊」、「植淨美」等清潔用品漲幅較小，約落在5-8%。面對漲價消息，有不少消費者就趕在漲價前先行補貨，網購通路有部分平台當天就湧現買氣。

▼國內衛生紙大廠永豐實2月下旬將針對旗下五月花、得意、柔情等品牌衛生紙調漲價格。（圖／地方中心攝）

▲衛生紙之亂。（圖／地方中心攝）

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