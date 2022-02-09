福食解禁為何不能等？　她揪這事疑開放時間點「相當奇怪」

▲立委吳怡玎。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院8日召開記者會宣布將解禁日本福島五縣核食，預告期內仍會與社會溝通，並預計在2月下旬就開放進口。對此，國民黨立委吳怡玎質疑，開放的時間點相當奇怪，再過一個多禮拜，國際原子能總署（IAEA）就要赴日考察廢水排放相關事宜，這關係到日本水產品的安全，為什麼不能再等等呢？

吳怡玎表示，現在所謂的依據科學與專家，就是昨天晚上食藥署匆忙公布的報告，這個報告是同一組人馬，在109年做的報告，在107年也是同一組人馬，只有這組人馬可以做報告嗎，想這是非常有爭議的。

吳怡玎指出，2018年公投才決定福島食品不讓他進口，2018到現在四年都不到，食品檢驗主要是三個放射物質，碘、銫134與銫137，銫134半衰期是2年，銫137半衰期是30年，為什麼現在就沒有問題了呢？

吳怡玎也提到，食藥署公布的報告裡面也針對食品安全研究所的老師與學生做了一份問卷調查，問他們「你覺得日本食品會受這次輻射影響大約多久」，大部分的人回答11年到50年，我們政府現在是用最低的標準開放嗎？如果肥料的標準是零檢出，為什麼我們可以接受嬰幼兒食品每公斤50貝克的容許量呢？

吳怡玎強調，會堅持要求零檢出，尤其這是目前邊境管理持續在做的事情。

政院宣布福食開放進口三原則為，「回歸科學檢驗」、「比國際標準更嚴格」、「為國人食安把關」；三項配套包括，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，針對具風險品項要求雙證證明（輻射安全證明＋產地證明），福島五縣食品於邊境進行100%檢驗。

未來福島食品輸入台灣，會要求檢附雙證（輻射檢驗證明、產地證明），對於特定地區品項，包含水產品、菇類、茶葉、乳製品、嬰幼兒食品也會要求雙證，像來自靜岡的茶葉就必須檢附雙證。

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開工第二天，行政院送全國人民新春大禮包，公布日本核食進口。

但這個時間點相當奇怪，再過一個多禮拜，國際原子能總署就要赴日考察廢水排放相關事宜，這關係到日本水產品的安全，為什麼不能再等等呢?

現在所謂的依據科學與專家，就是昨天晚上食藥署匆忙公布的報告，這個報告是同一組人馬，在109年做的報告，在107年也是同一組人馬，只有這組人馬可以做報告嗎，我想這是非常有爭議的。

2018年公投才決定福島食品不讓他進口，2018到現在四年都不到，食品檢驗主要是三個放射物質，碘、銫134與銫137，銫134半衰期是2年，銫137半衰期是30年，為什麼現在就沒有問題了呢?

食藥署公布的報告裡面也針對食品安全研究所的老師與學生做了一份問卷調查，問他們「你覺得日本食品會受這次輻射影響大約多久」，大部分的人回答11年到50年，我們政府現在是用最低的標準開放嗎?

如果肥料的標準是零檢出，為什麼我們可以接受嬰幼兒食品每公斤50貝克的容許量呢??

我們會堅持要求零檢出，尤其這是目前邊境管理持續在做的事情。