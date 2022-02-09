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蘋果推「手機當刷卡機」鎖定小商家　攤販、外送員收款超方便

▲蘋果新功能讓手機成為刷卡機。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果新功能讓手機成為刷卡機。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果宣布即將在iPhone上推出新支付功能「Tap to Pay」，也就是說，只要擁有手機，就可以直接進行刷卡，手機就是「行動刷卡機」，預期將於今年內完成上線，與現有實體刷卡機相較，每月支付系統維運、月租，金額達2000元以上，還要負擔建置費與保證金，不利於小成本的商家使用。預計未來蘋果開通了「Tap to Pay」功能後，會有更多小商家願意提供刷卡服務，

蘋果所推出的新服務，只要使用手機內的近距離無線通訊（NFC）晶片功能，就能完成支付，不需要再依賴第三方支付平台的設備。這項服務也方便需要移動送貨、外送等等的產業，也許未來也能在市集、攤販等等不方便裝設刷卡機的地方使用。

▲街口也推出移動刷卡服務。（圖／取自街口）

▲街口也推出移動刷卡服務。（圖／取自街口）

目前行動支付在台灣已經突破千萬人次使用，顯示無現金支付的使用頻率接受度越來越高，台灣也有許多銀行與行動支付公司也有推出行動刷卡機服務，像是街口支付也推出了行動刷卡機的功能，不需要有實體線路，可以支援大餐廳的桌邊結帳、點餐外送的服務，並支援信用卡與掃碼支付等。

而台新銀行也開發的行動收款APP「台新手付」，讓店家可以使用手機直接進行收款，支援雙系統，可以直接感應付款，

提供店家可使用原有裝置設備的手機、平板，直接向消費者進行收款，同時支援iOS及Android兩大作業系統，並結合信用卡感應、錢包掃碼支付與即時交易查詢等三大功能。有利於計程車、導遊、攤商等移動式行業。

此外，老字號的計程車品牌台灣大車隊則是配置手機刷卡服務，中國信託也推出「手機就是刷卡機」下載「中信行動刷卡」APP，只要具備NFC功能就能使用，首批合作的商家就包含台灣大車隊。

▲台灣大車隊在桃園、台中、彰化、嘉義、高雄五個高鐵站設有排班轉乘點，出站即轉乘，不擔誤時間等車。（圖／記者張佩芬攝）

▲台灣大車隊也與中信合作手機刷卡業務。（圖／記者張佩芬攝）

在台灣大車隊的計程車上，除了手機本身能作為刷卡機感應外，也連結消費者最近的螢幕「TOLiFE車載媒體」，下車付款時支援各種付款方式，也可以直接將信用卡放在螢幕感應付款，可以說十分便利。

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