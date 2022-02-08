「iPhone能用4年嗎？」眾喊沒問題　釣出強者曝1神機：6年了還在用

▲原PO簽高資費合約，免費拿手機。（示意圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

手機功能越來越多，人手一機早已成為台灣日常風景，走在路上最多人拿的手機就是iPhone手機，一名網友就表示，為了可以拿到免費的iPhone手機，加上5G網路吃到飽，因此簽下了4年的合約，好奇問「iPhone可以用四年以上嗎？」對此，不少網友紛紛表示，「絕對沒問題」。

原PO在PTT發文，為了可以免費換iPhone手機，並同時擁有5G網路吃到飽，因此怒簽了4年的高資費，但也表示，如果下一次要續約免費換手機，至少要等4年才可以，「一支iPhone可以使用四年不換機嗎？有沒有八卦啊？」

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貼文一出，不少網友表示，只要換過電池就能再戰好幾年，「五年都可以」、「 換個電池再戰五年沒問題」、「不重度玩手遊的話，可撐三年以上」、「XR一般長輩使用，我看再戰10年沒問題」、「六年i7還在，去年換電池變跟新一樣順」、「如果需求不強，活四年並不難」、「可以啊 但電池必須換」。

▲許多果粉直呼，iPhone 6系列換電池依舊好用。（圖／記者洪聖壹攝）

其中，最多網友提到iPhone 6系列的手機，直呼「真的很耐用」，到現在還在服役中，「 6s+現在還在用，給你參考，五年了」、「i6s服役中」、「6sPlus用了6年，換過一次電池」、「我到現在還在用6s」、「2015年的6s用到去年底才換，舊換新還退錢」、「6s當公務機服役中」。

據了解，蘋果於2014年推出的iPhone 6&6+銷量2.2億支，是蘋果首次推出4吋以上的大螢幕手機，蘋果公司稱，iPhone 6和iPhone 6 Plus於首3天銷量超過了1,000萬支，是許多網友心中的「神機」。