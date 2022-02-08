立訊傳被美列「未經核實清單」　股價一度跌停

▲立訊精密。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸蘋鏈大廠立訊精密8日傳出被美國商務部列入「未經核實實體清單」，在陸股開盤大跌，甚至一度跌停。對於被列入「未經核實實體清單」的傳言，立訊精密回應，「沒有這個事情。」

美國商務部7日將33家中國大陸企業列入「未經核實實體清單」（Unverified List），指控相關實體存在合規方面問題，並規定美國企業在向相關實體出口產品之前，必須經過額外的調查及許可。

33家陸企被列入「未經核實實體清單」的消息宣布後，大陸股票相關論壇開始流傳，立訊精密就在清單內，隨後股價開牌大跌，甚至一度跌停，直到下午跌幅才逐漸收斂。

對此，立訊精密證券部工作人員回應《中國證券報》稱，「沒有這個事情。」，還強調股價波動受多種因素影響，主要是市場因素影響。

根據立訊精密第三季財報，立訊第三季淨利潤為16億元，同比下降25.28%。對於第三季淨利潤的衰退，報告中指出，外部環境持續複雜多變，除了海內、外疫情的持續反復，上游材料短缺、價格上漲、運輸能力下降及運輸成本上升等因素也對公司獲利能力及部分產品的出貨造成一定影響，加上部分重要產品線因客供物料供應不足，均發生量產落地與出貨時間的遞延，公司主營業務收入、淨利潤、存貨、營業費用等均受到一定程度影響。