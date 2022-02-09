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全面對標蘋果！　小米霸氣宣布：3年內做陸國產「高端手機老大」

▲小米Mi 10T 5G手機。（圖／達志影像／美聯社）

▲小米Mi 10T 5G手機。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

小米董事長雷軍8日宣佈，集團正式組建高端化戰略工作組，在「三年手機銷量全球第一」戰略牽引下，清晰確認高端化戰略目標，即產品和體驗要「全面對標iPhone」，三年內拿下大陸國產高端手機市場份額第一。

據《國際金融報》報導，雷軍8日晚間在個人微博發文稱，當日下午小米集團舉辦了虎年開年來第一次重要會議「高端化戰略研討會」，集團確認了高端化戰略目標，全面對標蘋果。

▲民眾在小米旗艦店收看雷軍2021年度演說及新品發表會。（圖／CFP）

▲大陸民眾在小米旗艦店收看雷軍2021年度演說及新品發表會。（圖／CFP）

實際上，這雷軍不是第一次喊出「對標蘋果」的口號。在去年12月28日的小米12發佈會上，雷軍的兩個「小目標」就曾引發外界熱議，其一是小米品牌手機三年內實現銷量全球第一，其二就是「正式對標蘋果，向蘋果學習」。

報導指出，小米曾經在2021年第二季度成為全球第二大手機廠商，這一好成績也讓雷軍立下「站穩全球第二，三年全球第一」的目標，但是「全球第二」的寶座只坐了一個季度，蘋果在第三季度重新奪回這一位置。

▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲華為被制裁後供應受限，被迫退出高端市場。（圖／路透社）

有野心的何止是小米，自華為手機因5G晶片供應受限而被迫退出高端市場後，其他大陸國產手機廠商紛紛發力高端市場。不過從結果來看，華為「跌倒」，「吃飽」的好像是蘋果，尤其是在高端市場上。

數據統計機構CINNO Research日前發佈的數據顯示，2021年第四季度，蘋果在其新品iPhone13系列強勢表現帶動下躍居大陸國內第一，在「5K以上高端市場」獨佔鰲頭，其份額由2020年的48％大幅增長至75％，搶佔了原華為高端市場份額。

報導稱，不斷喊話的背後折射出大陸國產手機廠商們的焦慮。信通院公佈的數據顯示，2021年全年，大陸國內市場手機總體出貨量累計3.51億部，雖然按年增長13.9％，但第一手機界研究院院長孫燕飈認為，去年中國智能手機市場的表現並不好，按照往常表現，如果市場恢復正常，應該能到4億至4.5億的水平。

在去年第四季度掉到第五的小米在新年開工後率先表態，再次強調「三年手機銷量全球第一」的目標。孫燕飈表示，可以把雷軍的喊話視作小米的「亮劍」，把口水仗打起來，消費者的目光自然就吸引過來了，「打口水戰對線下銷售沒什麼幫助，不過或對小米線上銷售有助推作用」、「喊都不敢喊，哪能打的贏？」。

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